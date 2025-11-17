Οι τρεις ομάδες που διακρίθηκαν στο πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων.

Ολοκληρώθηκε το «IDEA FACTORY - Innovation Design & Entrepreneurial Action», το πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη της φοιτητικής καινοτομίες, του δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας (ACE) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πενήντα φοιτητές από τα πανεπιστήμια της Αττικής, για επτά ημέρες, μέσα από εντατικά workshop και καθοδήγηση από εξειδικευμένους μέντορες, ανέπτυξαν προτάσεις που απαντούν σε πραγματικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις: από βιώσιμες λύσεις για το περιβάλλον έως τεχνολογικές εφαρμογές που διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Στο τελικό pitching event, που φιλοξενήθηκε στο χώρο του ACE, οι ομάδες παρουσίασαν τις ιδέες τους σε επιτροπή αξιολογητών από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο. Οι τρεις κορυφαίες ομάδες τιμήθηκαν με πλακέτα διάκρισης για την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την επιχειρηματική τους σκέψη, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν βεβαίωση συμμετοχής για τη δέσμευση και τη συμβολή τους.

1η θέση: LocalLook

Η LocalLook φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα ενισχύει την προβολή και αξιοποίηση των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μόδας.

2η θέση: Fridget

Η Fridget στοχεύει στην ανάπτυξη μιας έξυπνης εφαρμογής που συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το προσωπικό ψυγείο του χρήστη για βέλτιστη διαχείριση και έγκαιρη κατανάλωση των προϊόντων.

3η θέση: Everyday Heroes

Η Everyday Heroes επιδιώκει να δημιουργήσει μια δυναμική κοινότητα νέων γονέων, προσφέροντας έναν χώρο σύνδεσης, ανταλλαγής εμπειριών και αλληλοϋποστήριξης στην καθημερινή τους διαδρομή.

«Συνεχίζουμε να στηρίζουμε ενεργά τη νέα γενιά, παρέχοντας κίνητρα κι “εργαλεία” για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Δίνουμε “στέγη”, περιεχόμενο και προοπτική στη φοιτητική καινοτομία. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι όταν ο ακαδημαϊκός κόσμος, οι επιχειρήσεις και η τοπική κοινωνία συνεργάζονται με κοινό όραμα, μπορούν να προκύψουν λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο. Η Αθήνα έχει ανάγκη - και ταυτόχρονα τη δύναμη - να αναπτύσσει πρωτοβουλίες με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Το IDEA Factory αποτυπώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο το όραμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: να προσφέρει στους φοιτητές όχι μόνο γνώση, αλλά και χώρο για δημιουργία, συνεργασία και αυτοπεποίθηση. Μέσα από τη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε μια ανοιχτή εκπαιδευτική πλατφόρμα, όπου φοιτητές ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σχεδιάσουν λύσεις με αναπτυξιακό αντίκτυπο», επεσήμανε ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Βασδέκης.