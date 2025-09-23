Με ισχυρή σύνδεση με την αγορά εργασίας και διεθνείς συνεργασίες τα μεταπτυχιακά του ΟΠΑ αποτελούν σημείο αναφοράς στην ελληνική και ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Νέα διεθνής αναγνώριση για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), καθώς τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του συγκαταλέγονται στα κορυφαία παγκοσμίως για το 2026, σύμφωνα με την έγκυρη κατάταξη “QS Global MBA & Business Masters Rankings” της Quacquarelli Symonds (QS).

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΜΣ) του έχουν καταξιωθεί ως κορυφαίες επιλογές για φοιτητές και επαγγελματίες που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε τομείς όπως τα Οικονομικά, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Χρηματοοικονομική, το Μάρκετινγκ, η Επιχειρηματική Αναλυτική και η Πληροφορική.

Τα αποτελέσματα για το ΟΠΑ

Το ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική είναι το μοναδικό ελληνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στην κατηγορία Business Analytics.

Τα ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην Αναλυτική Μάρκετινγκ, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική κατέχουν την υψηλότερη θέση μεταξύ όλων των ελληνικών ομοειδών προγραμμάτων στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Η αξιολόγηση της QS βασίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες:

Φήμη & Ακαδημαϊκή Αριστεία: διεθνής αναγνώριση και ερευνητική παραγωγή

Επαγγελματική Απορρόφηση: αξιολόγηση από εργοδότες και υψηλά ποσοστά απασχόλησης αποφοίτων

Απόδοση Επένδυσης: ταχύτητα επαγγελματικής αποκατάστασης και value for money.

Επιτυχίες Αποφοίτων: παρουσία σε διεθνείς λίστες (π.χ. Forbes) και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες

Διαφορετικότητα: υψηλή συμμετοχή γυναικών και διεθνών φοιτητών/καθηγητών

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ, Καθηγητής Λεωνίδας Δουκάκης, σχολίασε μετά την ανακοίνωση της νέας κατάταξης: «Με τις πρόσφατες αυτές διακρίσεις, το Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά τη θέση του ως το κορυφαίο ελληνικό πανεπιστήμιο στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. Με ισχυρή διεθνή απήχηση και συνεχή ανοδική πορεία, εδραιώνει τη θέση του ως πρωτοπόρο και καινοτόμο Ίδρυμα με ηχηρό αποτύπωμα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.»