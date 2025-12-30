Η CIA πραγματοποίησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε λιμενική εγκατάσταση στις ακτές της Βενεζουέλας, στην πρώτη γνωστή επίθεση των ΗΠΑ εναντίον στόχου στο εσωτερικό της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα - σχεδόν εν παρόδω - ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν προκυμαία στη Βενεζουέλα την οποία χρησιμοποιούσαν σκάφη που η Ουάσιγκτον λέει πως εμπλέκονταν στη διακίνηση ουσιών, ανακοινώνοντας με αυτό τον τρόπο το πρώτο χερσαίο πλήγμα αφότου άρχισαν οι αμερικανικές επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο.

Η Ουάσιγκτον δεν σταματά να κλιμακώνει την πίεση στο Καράκας από το καλοκαίρι, επιδιώκοντας να εξαναγκάσει σε παραίτηση τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγορεί πως είναι επικεφαλής κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου δεκάδες πλεούμενα φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών σκοτώνοντας συνολικά, εξ όσων είναι γνωστά, τουλάχιστον 107 ανθρώπους στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική.

Μέχρι σήμερα, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει τεκμήρια που να αποδεικνύουν πως τα σκάφη που έγιναν στόχοι ενέχονταν πράγματθ σε παράνομες δραστηριότητες. Αντιπολιτευόμενοι δημοκρατικοί, ειδικοί και ο ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επισείει επί μήνες την απειλή να διατάξει χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ως αυτό το στάδιο κάποια.

«Είχαμε μια μεγάλη έκρηξη σε παράκτια περιοχή όπου βρίσκεται προκυμαία στην οποία φορτώνονταν σκάφη με ναρκωτικά (...) Πλήττουμε όλα τα πλεούμενα και τώρα πλήξαμε την περιοχή (σ.σ. φόρτωσης)», που «δεν υπάρχει πια», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου υποδέχθηκε χθες τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Δεν ξεκαθάρισε ποιος ακριβώς ήταν ο στόχος, πότε, πώς, ούτε από ποιον - τον στρατό ή την υπηρεσία κατασκοπείας - χτυπήθηκε.

Ερωτηθείς αν επρόκειτο για επιχείρηση της CIA, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «δεν θέλω να σας το πω αυτό. Ξέρω ακριβώς ποιος ήταν, αλλά δεν θέλω να το πω».

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση, ανέφερε πως επρόκειτο πράγματι για πλήγμα drone της CIA σε απομακρυσμένη προκυμαία σε παραλία της Βενεζουέλας, αλλά και πως η επίθεση έγινε αυτόν τον μήνα.

Σημειώνεται πως η ερώτηση τέθηκε από δημοσιογράφους έπειτα από αόριστη αναφορά του αμερικανού πρόεδρο στο πλήγμα κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικής καταγωγής αμερικανό δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και παρουσιαστή ραδιοφωνικών τοκ σόου Τζον Κατσιματίδη, ο Τραμπ είχε πει πως οι ΗΠΑ έπληξαν «μεγάλη εγκατάσταση» στην οποία παράγονταν κατ’ αυτόν πλεούμενα χρησιμοποιούμενα για την διακίνηση ναρκωτικών. «Πριν από δυο βράδια, την καταστρέψαμε. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά», είχε πει τότε.

Υπενθυμίζεται πως η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει αεροναυτικές δυνάμεις με πελώρια ισχύ πυρός και αποβατικά με χιλιάδες πεζοναύτες στην Καραϊβική, ενώ έχει ανακοινώσει εμπάργκο στη Βενεζουέλα στοχοποιώντας πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις, προχωρώντας στην κατάσχεση δυο εξ αυτών.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Μαδούρο απορρίπτει τις αμερικανικές κατηγορίες και προσάπτει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι θέλει να τον ανατρέψει για να ιδιοποιηθεί τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της χώρας - που είναι και τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα στον κόσμο.