Την ημέρα των Χριστουγέννων το Dnews (ΕΔΩ) είχε αποκαλύψει ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την επιβολή προστίμων στα τρακτέρ που βρίσκονται στην εθνική οδό.
«Σκέψεις για πρόστιμα στα τρακτέρ! - Διάσπαση με "γαλάζιους" συνδικαλιστές - Επίθεση στο ΚΚΕ», ήταν ο τίτλος και αμ΄ έπος αμ΄ έργο.
Η διάσπαση επιχειρήθηκε με τα «18 μπλόκα» - που δεν ήταν τελικά ούτε έξι - η επίθεση στο ΚΚΕ είναι εν εξελίξει, ενώ τώρα η κυβέρνηση διαρρέει πλέον πως πρόθεσή της είναι να βάλει διοικητικά πρόστιμα στα τρακτέρ που βρίσκονται στις εθνικές οδούς.
Αυτός είναι ο... διάλογος που καλεί ο πρωθυπουργός.
Τ.Τε.