Η κυβέρνηση το κάνει πλέον διαρροή.

Την ημέρα των Χριστουγέννων το Dnews (ΕΔΩ) είχε αποκαλύψει ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την επιβολή προστίμων στα τρακτέρ που βρίσκονται στην εθνική οδό.

«Σκέψεις για πρόστιμα στα τρακτέρ! - Διάσπαση με "γαλάζιους" συνδικαλιστές - Επίθεση στο ΚΚΕ», ήταν ο τίτλος και αμ΄ έπος αμ΄ έργο.

Η διάσπαση επιχειρήθηκε με τα «18 μπλόκα» - που δεν ήταν τελικά ούτε έξι - η επίθεση στο ΚΚΕ είναι εν εξελίξει, ενώ τώρα η κυβέρνηση διαρρέει πλέον πως πρόθεσή της είναι να βάλει διοικητικά πρόστιμα στα τρακτέρ που βρίσκονται στις εθνικές οδούς.

Αυτός είναι ο... διάλογος που καλεί ο πρωθυπουργός.

Τ.Τε.