Τα στάδια του σχεδίου αντιμετώπισης των αγροτών από την κυβέρνηση- Στοχοποίηση των πρωταγωνιστών των μπλόκων, ενίσχυση του "κοινωνικού αυτοματισμού" και ...αγροτοδικεία!

Το Μαξίμου φαίνεται να έχει εγκαταλείψει την ιδέα της πραγματοποίησης ενός ουσιαστικού διαλόγου με τους αγρότες, ελπίζοντας ότι θα οδηγήσει σε ήττα το πιο μεγάλο κίνημα που εκδηλώθηκε στη χώρα τα τελευταία δέκα χρόνια.

Ακολουθώντας πολιτικές που δεν συνάδουν με την παραμονή στη γη τους των μικρομεσαίων εργατών η κυβέρνηση αρχίζει να θέτει σε εφαρμογή το σχέδιό της για να αναγκάσει σε ήττα τους αγρότες, οδηγώντας τους σε μια στρατηγική ήττα καθώς το ξεκλήρισμά τους τα επόμενα χρόνια θα ενταθεί.

Τα στάδια του σχεδίου φαίνεται σιγά-σιγά να γίνονται ορατά:

-Ένταση του «κοινωνικού αυτοματισμού». Φάνηκε από τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε η αστυνομία ώστε να προκαλέσει αντιδράσεις στους ταξιδιώτες των εορτών αλλά και να στέψει άλλες κοινωνικές ομάδες (πχ ξενοδόχους) κατά των αγροτών. Σε αυτή τη φάση δεν πέτυχε αλλά η κυβέρνηση εκτιμά ότι στη συνέχεια, με τη συμβολή συγκεκριμένων μέσων ("Βγήκε στο σεργιάνι ο εθνικός κορμός" που λέει και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου) θα καταφέρει να στρέψει την κοινωνία κατά των αγροτών.

-Πιέσεις σε «γαλάζιους» αγροτοσυνδικαλιστές προκειμένου να αποσυρθούν από τα μπλόκα, διασπώντας το κίνημα. Το σχέδιο αποκαλύφτηκε από τον τρόπο που στοχοποιήθηκε ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής από τα Μάλγαρα, ο οποίος δήλωσε (και είναι προς απόδειξη αν ισχύει) ότι έχει στο κινητό του μηνύματα που τον καλούσαν να φύγει από τα μπλόκα! Το ερώτημα είναι πώς θα πετύχει την αποχώρηση των "γαλάζιων" η κυβέρνηση χωρίς να ικανοποιήσει κάποια έστω αιτήματά τους. Το Μαξίμου δείχνει να κάνει πάλι λάθος, υποτιμώντας την οργή που υπάρχει στον αγροτικό κόσμο. Δειλά δειλά πάντως εμφανίζονται ρεπορτάζ πως σειρά μετά τον αγροτοσυνδικαλιστή των Μαλγάρων έχουν συνδικαλιστές από την ...Νίκαια!

-Στοχοποίηση του ΚΚΕ ότι χρησιμοποιεί τους αγρότες για κομματικούς του σκοπούς, έτσι ώστε να συσπειρώσει τη δεξιά βάση της ΝΔ και να διευκολύνει την αποχώρηση κάποιων «γαλάζιων» αγροτοσυνδικαλιστών.

-Χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης (δυστυχώς η ηγεσία της εμφανίζεται πρόθυμη να ενταχθεί σε αυτό το ρόλο) για εκφοβισμό και διώξεις των αγροτοσυνδικαλιστών. Δεν είναι τυχαίες οι δικογραφίες κατά αγροτών, ούτε οι διώξεις για το άνοιγμα των διοδίων.

-Η κυβέρνηση, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που φτάνουν στο Dnews, αναμένεται -μέσω της δικαιοσύνης- να κόψει πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες των τρακτέρ που βρίσκονται στις εθνικές οδούς αφού αυτό απαγορεύεται. Αν το πράξει φυσικά θα ρίξει λάδι στη φωτιά, αλλά ίσως αυτό να επιδιώκει ώστε να ικανοποιήσει ένα δεξιό κοινό.

Το Μαξίμου εξακολουθεί να μην κατανοεί το αγροτικό κίνημα και αν αυτό συμβαίνει θα βρεθεί σύντομα ενώπιον νέων πολύ μεγάλων -και δυσάρεστων γι΄ αυτή- εκπλήξεων!