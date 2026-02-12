Ο Νάσος Ηλιόπουλος υπογράμμισε μεταξύ άλλων την κοινωνική ασφυξία που βιώνουν οι εργαζόμενοι, αξιοποιώντας τα ίδια τα στοιχεία που επικαλέστηκε η κυβέρνηση.

Επίθεση στην κυβέρνηση και στην Υπουργό Εργασίας κα Νίκη Κεραμέως εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Α’ Αθήνας της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, συνδέοντας το κυβερνητικό αφήγημα με τη θεσμική κατάρρευση, τα σκάνδαλα και τη συνειδητή απορρύθμιση της εργασίας.

Απαντώντας στις αναφορές της Υπουργού ότι αποτελεί «πηγή έμπνευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ο Νάσος Ηλιόπουλος αντέστρεψε το επιχείρημα, υπογραμμίζοντας: «Κυρία Υπουργέ, είπατε δύο φορές ότι είστε πηγή έμπνευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγχωρέστε μας, αλλά βασικά είστε πηγή έμπνευσης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία». Επισήμανε σχετικά με το σκάνδαλο Παναγόπουλου ότι, σύμφωνα με όσα δημοσιοποιούνται, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «θα ασχοληθεί και με την κατάρτιση», σημειώνοντας πως η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει το σκάνδαλο ως υπόθεση ενός προσώπου, ενώ «βρίσκουμε ξανά τους ίδιους ανθρώπους» και τις ίδιες διαδρομές.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς κατήγγειλε επίσης ότι η κυβέρνηση ζητά από τη Βουλή να «νομιμοποιήσει» μια προβληματική συναλλαγή, ξεκαθαρίζοντας: «Συγχωρέστε μας, δεν θα τη νομιμοποιήσουμε», ενώ συνέδεσε το σκάνδαλο της κατάρτισης με ένα ευρύτερο σύστημα εξουσίας, αδιαφάνειας και παρακολούθησης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «…εκ των υστέρων κατανοούμε και γιατί το μισό υπουργικό συμβούλιο ήταν στο predator. Γιατί αυτοί που στήσανε το predator καταλαβαίνουν ότι θα γίνει πανηγύρι και έπρεπε να ξέρουν πώς πηγαίνουν τα λεφτά σε αυτό το πανηγύρι, γιατί εκεί έχουμε φτάσει με αυτή την κατάσταση».

Στο μέτωπο της πραγματικής οικονομίας και των εργασιακών σχέσεων, ο Νάσος Ηλιόπουλος υπογράμμισε την κοινωνική ασφυξία που βιώνουν οι εργαζόμενοι, αξιοποιώντας τα ίδια τα στοιχεία που επικαλέστηκε η κυβέρνηση: «…δέχεστε και εσείς την έρευνα… ότι ο μισθός τελειώνει στις 18 του μήνα». Τόνισε ότι «7 στους 10» αμείβονται με κάτω από 1.000 ευρώ και ότι υπάρχει «μείωση του πραγματικού ωρομισθίου μείον 4,2%», αποδίδοντας την εικόνα αυτή στις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης: κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης, αποδυνάμωση προστασιών για εργολαβικούς εργαζόμενους, πλήγμα στην επεκτασιμότητα και στην ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και στην προσφυγή στη διαιτησία.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του μοντέλου που ευνοεί την κερδοφορία χωρίς δικαιώματα, ανέφερε την περίπτωση της efood, σημειώνοντας ότι ενώ καταγράφεται «211 εκατομμύρια κερδοφορία» και μεταφέρονται πόροι στη μητρική εταιρεία, «συλλογική σύμβαση δεν υπάρχει». Στο ίδιο πλαίσιο κατήγγειλε ότι το νομοσχέδιο εισάγει έναν νέο μηχανισμό περιορισμού των συλλογικών συμβάσεων, τονίζοντας πως η κυβέρνηση ουσιαστικά λέει ότι «αν έχουμε ακρίβεια και πληθωρισμό θα περιορίζουμε τις συμβάσεις».

Κλείνοντας, ο Νάσος Ηλιόπουλος συνέδεσε την ακρίβεια με την προκλητική εύνοια προς τις κορυφές της διοίκησης, σημειώνοντας πως «από το 2019 μέχρι σήμερα οι δαπάνες σε γενικούς διευθύνοντες και διευθύνοντες συμβούλους στη ΔΕΗ έχουν αυξηθεί 1452 %», για να καταλήξει: «…θα καταψηφίσουμε αυτό το αδιανόητο νομοσχέδιο. Περήφανα θα το καταψηφίσουμε».