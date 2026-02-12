Στην παραλιακή οδό του Θεολόγου Φθιώτιδας, θα τοποθετηθεί άγαλμα της Αλίκης Βουγιουκλάκης.

Σχεδόν τριάντα χρόνια έχουν περάσει από όταν η Αλίκη Βουγιουκάκη έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 1996, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό κινηματογράφο.

Μέσα από τους ρόλους της κατάφερε να ξεχωρίσει και να αγαπηθεί, ενώ πολλά από τα καλοκαίρια της επέλεγε να τα περνάει στο Θεολόγο Φθιώτιδας έναν τόπο που είχε συνδεθεί με τη ζωή της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το πρωινό», το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου ο Δήμος στον οποίο υπάγεται ο Θεολόγος, επιθυμεί να τιμήσει τη μνήμη της με τη δημιουργία αγάλματος σε φυσικό μέγεθος, ενώ η παραλιακή οδός του οικισμού αναμένεται να πάρει το όνομά της.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Στέργιος Σαμαρτζής, μοιράστηκε τις περαιτέρω λεπτομέρειες εξηγώντας: «Το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο της αείμνηστης ηθοποιού, Αλίκης Βουγιουκλάκη. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος που ανήκει ο Θεολόγος, ο οικισμός όπου πέρναγε ξέγνοιαστες στιγμές η Αλίκη Βουγιουκλάκη, το εξοχικό της, πέρναγε εκεί τα περισσότερα καλοκαίρια της παρέα με φίλους, αυτή η περιοχή έχει συνδεθεί άρρηκτα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, έτσι λοιπόν, ο Δήμος θέλει να τιμήσει την Αλίκη Βουγιουκλάκη».

«Έτσι λοιπόν, ετοιμάζεται να δώσει το όνομά της σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Θεολόγου, συγκεκριμένα τον παραλιακό δρόμο… Μέχρι τώρα δεν έχει κάποιο όνομα αυτός ο δρόμος, τον Ιούλιο και μετά, εφόσον δοθεί η έγκριση από την επιτροπή, ο δρόμος αυτός θα ονομάζεται Αλίκη Βουγιουκλάκη».

Σε ό,τι το άγαλμα, επρόκειτο να φιλοτεχνηθεί από τον γλύπτη που δημιούργησε και το άγαλμα της Μαρίας Κάλλας, το Νίκο Φλώρο, ωστόσο μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει γνωστό το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί:

«Μέχρι τώρα δεν έχει αποφασιστεί από τι υλικό θα είναι το άγαλμα. Τόσο ο Δήμος όσο και οι κάτοικοι θέλουν να είναι ολόσωμο, να έχει το πραγματικό ύψος της Αλίκης Βουγιουκλάκη, το οποίο σύμφωνα με την ταυτότητά της ήταν 1,68, και ο λόγος είναι ότι όσοι βλέπουν το μνημείο αυτό να νιώθουν ότι βρίσκονται απέναντι με την πραγματική και ζωντανή Αλίκη Βουγιουκλάκη…»

«Ο γλύπτης που φιλοτέχνησε το γλυπτό της Μαρίας Κάλλας, Νίκος Φλώρος, θα κάνει το άγαλμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη».

