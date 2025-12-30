Σαφείς αιχμές κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη άφησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας σε συνέντευξή του.

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό και τη συνολική κυβερνητική στρατηγική άσκησε ο Χάρης Δούκας, μιλώντας στην εκπομπή του Γ. Κοτρώτσου στο Action 24, ενώ ταυτόχρονα κατέθεσε μια σειρά συγκεκριμένων προτάσεων για την πορεία και τη φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Δούκας χαρακτήρισε «θλιβερή και επικίνδυνη» την προσέγγιση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι δεν ακούστηκαν ουσιαστικές λύσεις, ενώ αντίθετα καλλιεργείται κοινωνικός αυτοματισμός. Όπως είπε, ο πρωθυπουργός επιχειρεί να στρέψει τη μία κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη, βάζοντας απέναντί του ακόμη και αγρότες που πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία, ειδικά στο φόντο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο του καταλόγισε «τρομακτική ευθύνη» και απουσία ουσιαστικού διαλόγου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση «διχάζει χωρίς να προτείνει κάτι συγκεκριμένο», την ώρα που ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με ζήτημα επιβίωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι το σημερινό πολιτικό περιβάλλον είναι «απολύτως ρευστοποιημένο», με έντονες διακυμάνσεις στα κόμματα, γεγονός που –κατά την άποψή του– αποτυπώνει μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, δημοκρατίας και θεσμών.

Ο Χάρης Δούκας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταπολίτευση, τονίζοντας ότι στηρίχθηκε σε δύο βασικούς πυλώνες: τη συμμετοχή στη δημοκρατία και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. «Σήμερα ο κόσμος αισθάνεται ότι δεν συμμετέχει και ότι το βιοτικό του επίπεδο υποβαθμίζεται διαρκώς, σε ένα σπιράλ θανάτου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, ξεκαθάρισε ότι δεν πρέπει και δεν θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, καλώντας το κόμμα να πει καθαρά «με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε». Παράλληλα, έθεσε ως κεντρικό στόχο την ένωση των δυνάμεων με την κοινωνία μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο, ώστε να διαμορφωθεί ένα κόμμα «ανοιχτό, προοδευτικό και συμμετοχικό».

Ως συγκεκριμένες προτάσεις, ο κ. Δούκας μίλησε για ανάγκη αποφυγής της εσωστρέφειας και για υιοθέτηση σαφών πολιτικών παρεμβάσεων με κατεύθυνση την πρόοδο. Ειδική αναφορά έκανε στη λειτουργία του κόμματος, προτείνοντας προκριματικές εκλογές για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, ώστε αυτά να διαμορφώνονται από τη βάση και να ενισχυθεί η εικόνα ενός ανοιχτού και συμμετοχικού ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, χαιρέτισε τη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κατά της συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, προτείνοντας να αποτυπωθεί αυτή η επιλογή με ψήφισμα στο συνέδριο, ώστε να υπάρξει μια καθαρή, συλλογική και δεσμευτική απόφαση για την κατεύθυνση και τις συμμαχίες του κόμματος. Όπως σημείωσε, «όσο αφήνουμε τα πράγματα στο φλου, υπάρχουν κίνδυνοι», ενώ αντίθετα οι καθαρές αποφάσεις μπορούν να ενισχύσουν τη συνοχή και την αξιοπιστία της παράταξης.