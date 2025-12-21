Η κορυφαία αυτή διάκριση επιβεβαιώνει την υψηλή κατάρτιση των Ελλήνων Συμβούλων Πωλήσεων και υπογραμμίζει τη δέσμευση της Nικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. για συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη.

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της και των μελών του Δικτύου της, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη Nικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. Μέσα από συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου, οι εργαζόμενοι και οι Σύμβουλοι Πωλήσεων αποκτούν βαθιά γνώση και εξειδίκευση, με στόχο να προσφέρουν κορυφαία εμπειρία εξυπηρέτησης στους πελάτες.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η ελληνική ομάδα Συμβούλων Πωλήσεων συμμετείχε πρόσφατα στην Πανευρωπαϊκή εκπαιδευτική εκδήλωση της Nissan Europe για τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα MICRA και LEAF, στο εργοστάσιο Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd. στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση της κατάρτισης των Συμβούλων Πωλήσεων τόσο στην τεχνολογία των ηλεκτρικών οχημάτων όσο και στην εξυπηρέτηση πελατών σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον ηλεκτροκίνησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε test drive και ξενάγηση στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο του Sunderland, το οποίο λειτουργεί από το 1986 και ενσωματώνει κορυφαίες τεχνολογίες παραγωγής.

Συνολικά συμμετείχαν 30 χώρες και περίπου 2.500 Σύμβουλοι Πωλήσεων. Στο διήμερο της ελληνικής συμμετοχής, στο οποίο συμμετείχαν 182 Σύμβουλοι Πωλήσεων από 10 χώρες, η ελληνική ομάδα με 14 συμμετέχοντες κυριάρχησε, κατακτώντας την 1η και 2η θέση στον πλέον απαιτητικό διαγωνισμό γνώσεων.

