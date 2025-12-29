Χαμηλές θερμοκρασίες για αυτή την εβδομάδα και χιόνια σε πιο χαμηλά επίπεδα για την παραμονή πρωτοχρονιάς προβλέπει ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Με συνθήκες παγετού θα κυλήσει ο καιρός και τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Σήμερα Δευτέρα δεν προβλέπεται κάτι αξιόλογο από άποψης καιρικών φαινομένων. Ηλιοφάνεια θα επικρατεί στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Σήμερα αργά το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 βαθμούς στην Αττική. Από την Λαμία και πάνω η θερμοκρασία δεν θα ανέβει πάνω από τους 12-13 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική σήμερα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας αλλά με τσουχτερό κρύο. Και στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τον υδράργυρο να μην ξεπερνάει τους 10-11 βαθμούς Κελσίου.

Όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης υπάρχει πιθανότητα χιονοπτώσεων στα υπερβόρεια προάστια της πόλης στην αλλαγή του χρόνου.

Επόμενες ημέρες

Από αύριο θα κατέβει προς τον νότο μία πολική αέρια μάζα που θα φέρει μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Αύριο ένα βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει περιοχές από την Θεσσαλία και νοτιότερα αλλά κυρίως θαλάσσιες και παραθαλλάσιες περιοχές. Στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως να νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου θα δούμε αρκετές βροχές και καταιγίδες.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Την παραμονή Πρωτοχρονιάς ο νόμος Αττική θέτει υποψηφιότητα να δει κάποιες χιονοπτώσεις κυρίως στα βόρεια προάστια χωρίς προβλήματα. Η Πρωτοχρονιά θα είναι μια καλή ημέρα με χαμηλές θερμοκρασίες, παγετό την νύχτα και το πρωί, «ήλιος με δόντια». Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα είναι βελτιωμένος ο καιρός.

