Τις δύσκολες στιγμές που πέρασε κατά τη διάρκεια της επίθεσης που δέχτηκε από λύκο ανάμεσα σε Κρυονέρι και Τατόι περιέγραψε ο κάτοικος της περιοχής.

Η επίθεση του λύκου έγινε ενώ ο άνδρας είχε βγει για τρέξιμο στις 8:30 το πρωί στην περιοχή.

Ο άντρας αναφέρθηκε σε όσα βίωσε σημειώνοντας ότι ένας λύκος του έσκισε τα ρούχα και τον έγδαρε στη μέση.

«Ενώ είχα ξεκινήσει σε βασική διαδρομή στο δάσος, συνάντησα δύο λύκους που έκανε κινήσεις προς το μέρος μου. Περίμενα γιατί δεν γνώριζα πώς έπρεπε να αντιδράσω. Ο ένας δεν ασχολήθηκε και ανέβηκε προς το βουνό, αλλά ο άλλος πλησίασε κοντά μου για να με μυρίσει κι έκανε κίνηση προς εμένα. Έκανα βήματα πίσω, γύρισα την πλάτη χωρίς να ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος και σιγά – σιγά, ώστε να μην τον τρομάξω, απομακρύνθηκα. Με ακολούθησε και ξεκίνησε να μου επιτίθεται. Με δάγκωσε λίγο στη μέση αλλά επειδή έκανα ελιγμούς μού έσκισε τα ρούχα και με έγδαρε στη μέση. Αυτό συνεχίστηκε για 500 μέτρα και μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος και με κοίταζε πού έφευγα».

Στην περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων στο Τατόι και άλλοι περιπατητές δήλωσαν ότι κινδύνευσαν. Ο Δήμος Αχαρνών ζητά από όσους επισκεφτούν την Πάρνηθα την Καθαρά Δευτέρα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

«Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων και στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου (διαδρομή ανάμεσα σε Κρυονέρι και Κτήματα). «Το τριήμερο που διανύουμε, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πάρνηθα να βρεθούν πολλοί επισκέπτες και συνιστάται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή», αναφέρει σε ανάρτηση.

Αναλυτικά οι οδηγίες

Σε περίπτωση που εντοπίσουμε λύκο δεν τρέχουμε. Εάν είναι σε μεγάλη απόσταση δεν τον πλησιάζουμε και διατηρούμε διαρκώς οπτική επαφή. Εάν πλησιάσει επιδεικνύουμε επιθετική συμπεριφορά κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα.

Αποφεύγουμε τις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και εντός του Δρυμού με τον σκύλο μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως κρατάμε πάντα το σκύλο μας δεμένο με λουρί.

Αποφεύγουμε να βρεθούμε σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της μέρας όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί αλλά κυρίως το σούρουπο, λίγη ώρα δηλαδή πριν σκοτεινιάσει.

Δεν παρέχουμε τροφή – ακούσια ή εκούσια – σε όλα τα ζώα της άγριας πανίδας για οποιοδήποτε λόγο.

Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων σε όλες τις περιαστικές περιοχές

Ενημερώνουμε το Δασαρχείο ή άλλες αρχές για το σημείο που σημειώθηκε ο εντοπισμός.

