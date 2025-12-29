Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι η εκπνοή των σχετικών προθεσμιών συνεπάγεται πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Ασφυκτικό περιθώριο μόλις 48 ωρών έχουν πλέον οι φορολογούμενοι για να τακτοποιήσουν μια σειρά από κρίσιμες φορολογικές υποχρεώσεις, με την ΑΑΔΕ να υπενθυμίζει ότι η εκπνοή των σχετικών προθεσμιών συνεπάγεται πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις για όσους έλαβαν αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα ή ενισχύσεις, καθώς και οι δηλώσεις που αφορούν την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσίας, με αποδεκτές πηγές χρημάτων να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, κέρδη από τυχερά παιχνίδια, εισοδήματα ή καταθέσεις από το εξωτερικό, αλλά και εφάπαξ παροχές ή αποζημιώσεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις δηλώσεις αποβιωσάντων και στις φορολογικές υποχρεώσεις των κληρονόμων, ενώ στην ίδια προθεσμία οφείλουν να συμμορφωθούν και οι φορολογούμενοι που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό κατά το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της φορολογικής διοίκησης βρίσκονται όσοι δεν έχουν καλύψει με ηλεκτρονικές δαπάνες το απαιτούμενο 30% του ατομικού τους εισοδήματος για το 2025, καθώς κινδυνεύουν με επιπλέον φόρο 22% επί του ποσού που υπολείπεται, με τις συναλλαγές να αναγνωρίζονται μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μέσω καρτών, e-banking ή ηλεκτρονικών πορτοφολιών.

Μέσα στο ίδιο χρονικό όριο θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και οι δηλώσεις φόρου για μερίσματα και bonus Ιουνίου, ενώ ταυτόχρονα «τρέχουν» σημαντικές πληρωμές, όπως τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, η έκτη δόση του φόρου εισοδήματος, η δέκατη δόση του ΕΝΦΙΑ 2025, καθώς και οι δηλώσεις και αποδόσεις παρακρατούμενων φόρων που αφορούν μισθωτή εργασία, συντάξεις και λοιπά εισοδήματα. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς κάθε καθυστέρηση ενεργοποιεί αυτόματα τις προβλεπόμενες κυρώσεις.