Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι η έγκαιρη υποβολή των βεβαιώσεων δεν αποτελεί τυπική διαδικασία.

Απομένουν μόλις 23 ημέρες έως την καταληκτική προθεσμία της 27ης Φεβρουαρίου 2026 για την υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων φορολογικού έτους 2025. Η διορία θεωρείται απολύτως κρίσιμη για την ομαλή εξέλιξη της φετινής φορολογικής διαδικασίας, με την ΑΑΔΕ να προειδοποιεί ότι καθυστερήσεις ή σφάλματα ενδέχεται να προκαλέσουν αλυσιδωτά προβλήματα στην εκκαθάριση των δηλώσεων.

Σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση, η 27η Φεβρουαρίου 2026 αποτελεί αδιαπραγμάτευτη ημερομηνία, καθώς ως εμπρόθεσμη υποβολή λογίζεται αποκλειστικά η επιτυχής καταχώρηση και αποδοχή των αρχείων στο σύστημα myAADE, με την αυτόματη απόδοση μοναδικού αριθμού καταχώρησης. Η απλή αποστολή αρχείου χωρίς επιβεβαίωση δεν αρκεί, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εκπρόθεσμης υποβολής όσο πλησιάζει η προθεσμία.

Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι η έγκαιρη υποβολή των βεβαιώσεων δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά βασική προϋπόθεση για να ανοίξει χωρίς εμπόδια η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων.

Τυχόν καθυστερήσεις από εργοδότες, ασφαλιστικούς φορείς ή άλλους υπόχρεους μετακυλίονται άμεσα στους φορολογούμενους, οι οποίοι αδυνατούν να υποβάλουν σωστά τις δηλώσεις τους ή οδηγούνται σε λανθασμένες εκκαθαρίσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη χρήση της επικαιροποιημένης εφαρμογής για το φορολογικό έτος 2025, καθώς δεν γίνονται δεκτά αρχεία που έχουν δημιουργηθεί με παλαιότερα προγράμματα. Παράλληλα, σε περίπτωση λαθών, προβλέπεται μεν η δυνατότητα διόρθωσης, ωστόσο το νέο αρχείο πρέπει να υποβληθεί από τον ίδιο χρήστη και να περιλαμβάνει το σύνολο των εγγραφών, γεγονός που αυξάνει τον φόρτο εργασίας όσο ο χρόνος πιέζει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με το χρονόμετρο να μετρά αντίστροφα και λιγότερο από έναν μήνα να απομένει, η ΑΑΔΕ καλεί τους υπόχρεους να κινηθούν άμεσα, υπογραμμίζοντας ότι οι τελευταίες ημέρες πριν την 27η Φεβρουαρίου 2026 ενδέχεται να συνοδευτούν από αυξημένο φόρτο στο σύστημα και τεχνικές καθυστερήσεις.