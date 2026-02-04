Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε από κοινού στην Αθήνα και το Λονδίνο, αφορά την απόκτηση του χαρτοφυλακίου από τη Schroders Greencoat.

Η Metlen Energy & Metals προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με τη Schroders Greencoat για την πώληση χαρτοφυλακίου επτά φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της παρουσία στη βρετανική αγορά και επιβεβαιώνοντας την υλοποίηση του προγράμματος Asset Rotation.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε από κοινού στην Αθήνα και το Λονδίνο, αφορά την απόκτηση του χαρτοφυλακίου από τη Schroders Greencoat, εξειδικευμένο διαχειριστή υποδομών ενεργειακής μετάβασης της Schroders Capital, για λογαριασμό πελατών της. Τα έργα έχουν αναπτυχθεί, κατασκευαστεί και δομηθεί εμπορικά από τη Metlen και βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Αγγλίας και της Σκωτίας.

Από τη συνολική ισχύ των 283 MWp, τα 143 MW βρίσκονται ήδη σε πλήρη λειτουργία, ενώ τα υπόλοιπα 140 MW είναι υπό κατασκευή και αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026. Το χαρτοφυλάκιο καλύπτει ενεργειακές ανάγκες που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 89.000 νοικοκυριά και υποστηρίζεται από μακροχρόνιες συμβάσεις πώλησης ενέργειας με τις Vodafone και Engie, διασφαλίζοντας προβλεψιμότητα εσόδων και σταθερές ταμειακές ροές.

Πρόκειται για τη δεύτερη συναλλαγή μεταξύ των δύο πλευρών, μετά την εξαγορά φωτοβολταϊκού χαρτοφυλακίου περίπου 110 MWp το 2024. Η νέα συμφωνία διευρύνει τη συνεργασία Metlen και Schroders Greencoat και εδραιώνει τη δεύτερη ως έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές λειτουργούντων επίγειων φωτοβολταϊκών πάρκων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Metlen, με ισχυρή και μακρόχρονη παρουσία στη βρετανική αγορά, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της ενεργειακής μετάβασης, από τα φωτοβολταϊκά και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας έως την ευέλικτη παραγωγή και τις υποδομές δικτύων. Η εταιρεία αξιοποιεί την τεχνογνωσία και τις κατασκευαστικές της δυνατότητες για την ανάπτυξη έργων που προσελκύουν θεσμικούς επενδυτές υψηλής ποιότητας.

Σε δήλωσή του, ο Νίκος Παπαπέτρου, Chief Executive Director Renewables & Energy Transition Platform της Metlen, χαρακτήρισε τη συναλλαγή σημαντικό ορόσημο για τη διεθνή στρατηγική Asset Rotation της εταιρείας, τονίζοντας ότι αναδεικνύει τη δυνατότητα της Metlen να κεφαλαιοποιεί αξία μέσα από σωστά δομημένα έργα και ισχυρές συνεργασίες μακράς πνοής. Από την πλευρά του, ο Duncan Hale, Portfolio Manager της Schroders Greencoat, υπογράμμισε ότι η εξαγορά ενισχύει το χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας της εταιρείας και συμβάλλει στη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης του Ηνωμένου Βασιλείου, προσφέροντας παράλληλα σταθερές αποδόσεις στους επενδυτές.

Η συναλλαγή υποστηρίχθηκε από την Akereos Capital ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο της Metlen, την Pinsent Masons LLP ως νομικό σύμβουλο, τη Walker Morris LLP για θέματα ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Harper Macleod LLP για θέματα ακινήτων στη Σκωτία.