Η Atlantic See LNG Trade, στην οποία συμμετέχει ο όμιλος AKTOR, θα ξεκινήσει τον Μάρτιο την προμήθεια αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Η ελληνική κοινοπραξία υπέγραψε την πρώτη της συμφωνία για την προμήθεια LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Ελλάδας να ενισχύσει τον ρόλο της ως βασικής διαμετακομιστικής οδού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027.

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση από την έναρξη του πολέμου, καθώς ο ενεργειακός της τομέας έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές λόγω των ρωσικών επιθέσεων, των χαμηλών θερμοκρασιών και της συσσώρευσης καταστροφών στις υποδομές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πρόσφατα ότι η χώρα έχει «διαφοροποιήσει σημαντικά» τις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου της.

Σύμφωνα με το Reuters, το φορτίο αμερικανικού LNG θα καταφθάσει στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας και στη συνέχεια θα παραδοθεί στην ουκρανική κρατική εταιρεία ενέργειας Naftogaz τον Μάρτιο, μέσω αγωγού που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία, διασχίζοντας τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία. Η Atlantic See LNG Trade, στην οποία ο όμιλος AKTOR συμμετέχει με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ με 40%, ανέφερε ότι η μέγιστη ποσότητα της προμήθειας μπορεί να φτάσει έως και 1 τεραβατώρα, ανάλογα με τη διαθέσιμη χωρητικότητα των εμπλεκόμενων διαχειριστών των δικτύων φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα συμφώνησε πέρυσι να εισάγει από το 2030 και μετά 700 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αμερικανικού LNG ετησίως, στο πλαίσιο της πρώτης μακροπρόθεσμης ενεργειακής συμφωνίας της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επιδιώκουν να αντικαταστήσουν τις ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.