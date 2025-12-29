H διανομή πακέτων τροφίμων και όσα αλλάζουν.

Μεγάλη αλλαγή στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ προωθεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews καθώς η στήριξη των δικαιούχων θα γίνεται πλέον μέσω προπληρωμένης κάρτας και όχι με φυσική διανομή τροφίμων.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία -συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας.

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I).

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η υλοποίηση διανομών αγαθών από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του έτους 2023.

Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν κάθε μήνα ένα συγκεκριμένο ποσό σε προπληρωμένη κάρτα, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν σε καταστήματα τροφίμων για να αγοράζουν οι ίδιοι τα προϊόντα που έχουν πραγματικά ανάγκη. Έτσι, καταργούνται οι ουρές, οι αποθήκες και οι πολύπλοκες διαδικασίες διανομής πακέτων.

Η αλλαγή συνφωνα με το αρμόδιο υπουργείο στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους, ώστε περισσότερα χρήματα να πηγαίνουν απευθείας στους δικαιούχους, αλλά και στην ενίσχυση της αξιοπρέπειας των ωφελούμενων, που θα ψωνίζουν όπως όλοι οι πολίτες.

Το νέο σύστημα θα είναι ενιαίο για όλη τη χώρα και θα υλοποιηθεί σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Στόχος είναι το ΤΕΒΑ να γίνει πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό και πιο δίκαιο για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα

Μέχρι τώρα, το ΤΕΒΑ λειτουργούσε με τη διανομή πακέτων τροφίμων και βασικών αγαθών, μέσω πολύπλοκων διαδικασιών που διέφεραν από περιφέρεια σε περιφέρεια.

Πολλαπλοί διαγωνισμοί, καθυστερήσεις, υψηλό κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς, αλλά και άνισες ταχύτητες υλοποίησης, συχνά είχαν ως αποτέλεσμα η βοήθεια να φτάνει αργά στους ωφελούμενους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνταν ακόμη και έως 13 διαφορετικοί διαγωνισμοί, γεγονός που επιβάρυνε σημαντικά το διοικητικό σύστημα και μείωνε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Με τον νέο σχεδιασμό, το ΤΕΒΑ μετατρέπεται σε ενιαίο, κεντρικό σύστημα για όλη τη χώρα και η βοήθεια θα δίνεται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν ένα συγκεκριμένο ποσό στην κάρτα τους και θα μπορούν να το χρησιμοποιούν σε καταστήματα τροφίμων για να αγοράζουν οι ίδιοι ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό τους. Έτσι:

καταργούνται οι ουρές και τα σημεία διανομής,

δεν υπάρχουν προκαθορισμένα «πακέτα» προϊόντων,

κάθε οικογένεια καλύπτει τις πραγματικές της ανάγκες.

Η φιλοσοφία αλλάζει: από τη διαχείριση αγαθών, περνάμε στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των ευάλωτων πολιτών.

Λιγότερη γραφειοκρατία – περισσότερα για τους δικαιούχους

Το νέο μοντέλο μειώνει δραστικά το διαχειριστικό κόστος, αφού καταργούνται:

αποθήκες,

μεταφορές,

ενδιάμεσοι προμηθευτές,

πολλαπλοί διαγωνισμοί.

Έτσι, με τα ίδια κονδύλια, περισσότερα χρήματα κατευθύνονται απευθείας στους ωφελούμενους, αυξάνοντας την πραγματική αξία της βοήθειας, σε μια περίοδο που το κόστος ζωής παραμένει υψηλό.

Ενιαίο σύστημα σε όλη τη χώρα

Το νέο ΤΕΒΑ θα εφαρμόζεται ταυτόχρονα σε πανελλαδικό επίπεδο, με ενιαίες διαδικασίες και κεντρική διαχείριση, ώστε όλοι οι δικαιούχοι να λαμβάνουν τη βοήθεια χωρίς καθυστερήσεις και ανισότητες.

Σε επιστολή της προς τους περιφερειάρχες, η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου ζητά τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα, επισημαίνοντας ότι η έγκαιρη υλοποίηση είναι κρίσιμη τόσο για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων όσο και για την άμεση στήριξη των πολιτών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η μεταρρύθμιση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο επανασχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής, με βασική αρχή ότι κάθε ευρώ πρέπει να έχει το μέγιστο δυνατό κοινωνικό αποτέλεσμα.

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιλέχθηκε το μοντέλο της προπληρωμένης κάρτας ως βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική, που συνδυάζει: