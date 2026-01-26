Η ενίσχυση θα καταβάλλεται πλέον σε μηνιαία βάση, μέσω προπληρωμένης κάρτας ή voucher.

Αναδρομικά ποσά που αντιστοιχούν σε 2 έτη, από τον Φεβρουάριο του 2024 αναμένεται να λάβουν περίπου 400.000 δικαιούχοι του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ) σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, η ενίσχυση θα καταβάλλεται πλέον σε μηνιαία βάση, μέσω προπληρωμένης κάρτας ή voucher, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την παροχή σε είδος σε άμεση χρηματική στήριξη των δικαιούχων.

Στόχος του υπουργείου είναι το νέο πρόγραμμα να τεθεί σε εφαρμογή εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους, κλείνοντας παράλληλα τις εκκρεμότητες που άφησε το ΤΕΒΑ. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης θα είναι ίσο με το ποσό που καταβάλλεται στο πλαίσιο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Ενδεικτικά, για μονοπρόσωπο νοικοκυριό η μηνιαία ενίσχυση ανέρχεται στα 216 ευρώ, ενώ για ζευγάρι χωρίς παιδιά στα 324 ευρώ. Για τριμελή οικογένεια το ποσό διαμορφώνεται στα 378 ευρώ, ενώ για τετραμελή οικογένεια φτάνει τα 432 ευρώ μηνιαίως. Σημειώνεται ότι καταβάλλεται 108 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και 54 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος.

Σε περίπτωση που η καταβολή των αναδρομικών ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2026, οι δικαιούχοι θα λάβουν ποσά που αντιστοιχούν σε 28 μήνες ενίσχυσης, από τον Φεβρουάριο του 2024 έως και τον Μάιο του 2026.

Αναδρομικά ποσά

- Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

216 € × 28 = 6.048 ευρώ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Ζευγάρι χωρίς παιδιά

324 € × 28 = 9.072 ευρώ

- Τριμελής οικογένεια

378 € × 28 = 10.584 ευρώ

- Τετραμελής οικογένεια

432 € × 28 = 12.096 ευρώ

Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα λειτουργούσε κυρίως μέσω της διανομής υλικής βοήθειας, μέσα από πολύπλοκες, χρονοβόρες και συχνά κατακερματισμένες διαδικασίες, με σημαντικές διαφοροποιήσεις από περιφέρεια σε περιφέρεια.

Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτούνταν έως και 13 ξεχωριστές διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια, αποθήκευση και διανομή των προϊόντων, γεγονός που αύξανε το διαχειριστικό κόστος και προκαλούσε σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση. Ως αποτέλεσμα, η βοήθεια έφτανε συχνά με καθυστέρηση στους δικαιούχους, υπονομεύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Με τον νέο σχεδιασμό, το ΤΕΒΑ μετασχηματίζεται σε ενιαίο και κεντρικά οργανωμένο σύστημα παροχής επισιτιστικής στήριξης, μέσω προπληρωμένων καρτών.

Τι αλλάζει στο ΤΕΒΑ

- Προβλέπεται η δημιουργία ενιαίου, κεντρικού συστήματος για όλη τη χώρα, κάτι που θα έπρεπε να υπάρχει εδώ και χρόνια, αντί να συνεχίζουν οι διαφορετικές, κατακερματισμένες πρακτικές ανά περιφέρεια.

- Η βοήθεια θα χορηγείται πλέον μέσω προπληρωμένων καρτών ή voucher, αντικαθιστώντας τη φυσική διανομή προϊόντων που συχνά έφτανε με καθυστέρηση στους δικαιούχους.

- Η κυβέρνηση υπόσχεται μείωση της γραφειοκρατίας και των πολλαπλών διαγωνισμών, αφού προηγουμένως η πολυπλοκότητα αυτή κόστιζε σε χρόνο και χρήμα, με αποτέλεσμα η βοήθεια να μην φτάνει εγκαίρως.

- Στόχος είναι να κατευθύνεται μεγαλύτερο μέρος των πόρων απευθείας στους δικαιούχους, κάτι που μέχρι τώρα δεν συνέβαινε, λόγω κακής διαχείρισης και υψηλού διαχειριστικού κόστους.

- Η αλλαγή θέλει να ενισχύσει την ελευθερία επιλογής προϊόντων και την αξιοπρέπεια των δικαιούχων, ενώ για χρόνια η ουσιαστική στήριξη περιοριζόταν από ουρές, σημεία διανομής και στιγματισμό.

- Το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται πλήρως με το πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021–2027. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο νέος σχεδιασμός έχει λάβει πλήρη θεσμική κάλυψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατόπιν στενής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου έχει απευθύνει επιστολή προς τους περιφερειάρχες, ζητώντας τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα και την ενίσχυση της συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως επισημαίνεται, η έγκαιρη υλοποίηση του ανασχεδιασμού είναι κρίσιμη, ωστόσο μέχρι σήμερα παραμένει ζητούμενο, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων όσο και την έγκαιρη απόδοση ουσιαστικής στήριξης στους ωφελούμενους, οι οποίοι εξακολουθούν να περιμένουν απτά αποτελέσματα.