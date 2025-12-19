Τα θέματα που ανέδειξε η ΠΟΜΕΝΣ και οι απαντήσεις που πήρε.

Τηλεδιάσκεψη είχε η αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) με τον υφυπουργό Παιδείας Νικόλαο Παπαϊωάννου.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ Ηλίας Κολλύρης, ο Αντιπρόεδρος Νικόλαος Παναγιωτίδης και ο Επίτιμος Πρόεδρος Δημήτριος Ρώτας, οι οποίοι και έθεσαν σειρά ζητημάτων που αφορούν στην ανώτατη εκπαίδευση, τη σταδιοδρομία και την οικογενειακή συνοχή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ανωτατοποίηση Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

Η ΠΟΜΕΝΣ ανέδειξε ότι η προωθούμενη «ανωτατοποίηση» των Σχολών Υπαξιωματικών, όπως αποτυπώνεται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, δεν πληροί βασικές ακαδημαϊκές προϋποθέσεις της ανώτατης εκπαίδευσης. Ειδικότερα, επισημάνθηκε ότι δεν διασφαλίζεται πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές, δεν προβλέπεται συμμετοχή αποφοίτων ΑΣΣΥ στα όργανα διοίκησης, δεν αποσαφηνίζονται επαγγελματικά δικαιώματα, προβλέπεται χορήγηση βεβαίωσης και όχι πτυχίου μετά τα τρία πρώτα έτη, ενώ απουσιάζουν ακαδημαϊκή αυτοδυναμία, σώμα ΔΕΠ με εκλογή και ακαδημαϊκή σύγκλητος.

Η Ομοσπονδία υπογράμμισε επίσης ότι οι ελλείψεις αυτές καθιστούν την ανωτατοποίηση τυπική και όχι ουσιαστική, με κίνδυνο απαξίωσης των σχολών και των τίτλων τους. Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν συμμετέχει στη σύνταξη του νομοσχεδίου και τόνισε ωστόσο ότι τόσο ο ίδιος όσο και το Νομικό Τμήμα του ΥΠΑΙΘΑ έχουν επισημάνει στο ΥΠΕΘΑ τις αναγκαίες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, οι οποίες σήμερα δεν πληρούνται, γεγονός που δεν επιτρέπει την ουσιαστική ανωτατοποίηση των ΑΣΣΥ. Επεσήμανε ακόμα ότι απαιτούνται ιδιαίτερα σύνθετες και απαιτητικές διαδικασίες για μια τέτοια εξέλιξη.

Ίδρυση Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας

Η ΠΟΜΕΝΣ παρουσίασε την τεκμηριωμένη πρότασή της για την ίδρυση Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, στο οποίο θα ενταχθούν οι Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, ώστε να διασφαλιστεί ενιαίο ακαδημαϊκό πλαίσιο, ισοτιμία τίτλων και πρόσβαση σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Ο υφυπουργός ανέφερε ότι η πρόταση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής θεσμικής συζήτησης, εφόσον τεθεί με σαφείς όρους, ακαδημαϊκά κριτήρια και προδιαγραφές που να οδηγούν σε ουσιαστική αναβάθμιση των στρατιωτικών σχολών.

Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης Εν Ενεργεία Στρατιωτικών

Η Ομοσπονδία έθεσε ακόμα το ζήτημα ότι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί, λόγω μεταθέσεων και επιχειρησιακών υποχρεώσεων, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυστηρό πλαίσιο ανώτατης διάρκειας φοίτησης για να λάβουν την απάντηση ότι προβλέπεται δυνατότητα διετούς αναστολής φοίτησης και μερικής φοίτησης, με αποτέλεσμα το όριο Ν+2 να μπορεί να επεκταθεί συνολικά έως και τρία επιπλέον έτη.

Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση Εν Ενεργεία Στρατιωτικών Φοιτητών

Η υποχρεωτική πρακτική άσκηση αποτελεί σοβαρό εμπόδιο αποφοίτησης για εν ενεργεία στρατιωτικούς, λόγω απρόβλεπτου ωραρίου και υπηρεσίας σε μάχιμες μονάδες και επιχειρησιακές αποστολές σημείωσε η ΠΟΜΕΝΣ και ο υφυπουργός ζήτησε τη συγκέντρωση στοιχείων (αριθμός φοιτητών, σχολές φοίτησης κ.λπ.), ώστε να εισηγηθεί το ζήτημα στο Συμβούλιο Πρυτάνεων.

Συνυπηρέτηση και Αρχαιότητα Εκπαιδευτικών - Σύζυγοι Στρατιωτικών

Η ΠΟΜΕΝΣ τόνισε πως το ισχύον πλαίσιο οδηγεί σε οικογενειακό διαχωρισμό και επαγγελματική υποβάθμιση των εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικών ενώ ο υφυπουργός Παιδείας αναγνώρισε τις εκκρεμότητες τόσο στο θέμα της συνυπηρέτησης όσο και στην αρχαιότητα των εκπαιδευτικών, παραπέμποντας τα ζητήματα στην υπουργό Παιδείας κυρία Ζαχαράκη λόγω αρμοδιότητα της.