Το ΥΠΑΙΘΑ αναμένει το πόρισμα της ΕΔΕ αλλά και τα ευρήματα της προκαταρκτικής έρευνας που παρήγγειλε η Εισαγγελία Εφετών, εξετάζοντας τις ευθύνες πρυτανικών Αρχών και εταιρείας σεκιούριτι.

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι βρίσκεται σε στάδιο μελέτης όλων των στοιχείων που αφορούν τα πρόσφατα συμβάντα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις 7 Φεβρουαρίου. Ήδη έχουν παραληφθεί στοιχεία από το ίδιο το Πανεπιστήμιο και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, τα οποία έχουν διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, που διενεργεί προκαταρκτική έρευνα. Παράλληλα, το Υπουργείο αναμένει το πόρισμα της ΕΔΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ίδρυμα.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση «το Υπουργείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και υπογραμμίζει ότι η διερεύνηση θα είναι πλήρης, τεκμηριωμένη και ουσιαστική. Κάθε πτυχή η οποία μπορεί να αφορά ενέργειες ή και παραλείψεις θα εξεταστεί με νηφαλιότητα, πληρότητα και σεβασμό στις προβλέψεις και τις εγγυήσεις του νόμου 5224/25.»

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια έξω από το ΑΠΘ μετά από πάρτι, χωρίς άδεια. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ έγιναν 313 προσαγωγές. Ο προϊστάμενος εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ζητώντας, μεταξύ άλλων, να διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία γνώριζε για την διεξαγωγή του πάρτι, αν υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από τους διοργανωτές κι αν δόθηκε άδεια για να γίνει η εκδήλωση στην Πολυτεχνική Σχολή. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας θα εξεταστεί και η στάση που τήρησε εταιρεία φύλαξης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου κι αν έπραξε όλα όσα προβλέπονται τόσο κατά την είσοδο εκατοντάδων ατόμων στη σχολή όσο και κατά την έναρξη και διάρκεια του πάρτι.

Συνεχίζεται η έρευνα και για τον εντοπισμό των δραστών

Σημειώνεται ότι οι πρυτανικές Αρχές ξεκαθάρισαν από την πρώτη στιγμή ότι ουδέποτε ζητήθηκε και ούτε έδωσαν άδεια για να διεξαχθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν ενημερώσει δύο ημέρες νωρίτερα την ΕΛΑΣ για την «κινητικότητα» που υπήρχε στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ενημερώθηκαν αργά το απόγευμα της Παρασκευής, όταν τα άτομα ξεκίνησαν να μπαίνουν μαζικά στην Πολυτεχνική Σχολή.

Παράλληλα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, με mail προς τα τρία πανεπιστήμια της πόλης, ζητά να ενημερωθεί για το ποιοι από τους 313 προσαχθέντες είναι φοιτητές και ποιοι όχι. Η δικογραφία που σχηματίζεται είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και οι κατηγορίες αφορούν μεταξύ άλλων εμπρησμό, έκρηξη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά υπαλλήλου, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών. Αξίζει να σημειωθεί ότι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ σε νεότερη ανακοίνωσή τους, επισημαίνουν πως δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στους χώρους του πανεπιστημίου, ενώ σημειώνεται πως «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας. Οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

