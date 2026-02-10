Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να διερευνηθεί η στάση της εταιρείας φύλαξης του ΑΠΘ και να διευκρινιστεί αν η Πρυτανεία έδωσε άδεια για το πάρτι.

Νέα συμπληρωματική ανακοίνωση έδωσαν στη δημοσιότητα οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ, επιβεβαιώνοντας τις χθεσινές δηλώσεις του Κυριάκου Αναστασιάδη.

Πιο συγκεκριμένα, δηλώνεται εγγράφως πως στα επεισόδια του Σαββάτου δεν υπήρξε «καμία φθορά δημόσιας περιουσίας και καμία εκδήλωση βίας» στο χώρο του πανεπιστημίου, ενώ «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

Νωρίτερα με ανακοίνωσή τoυς οι πρυτανικές Αρχές είχαν δηλώσει πως «Πρυτανεία και υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και δίνουμε από κοινού τη μάχη – η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς – για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια».

Όπως είχαν ενημερώσει την Δευτέρα, σε εξέλιξη βρισκόταν «η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου» από την οποία προέκυψε και η επίσημη αναφορά που δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος, έδωσε χθες εντολή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών να διερευνήσει: αν η Πρυτανεία είχε γνώση για τη διοργάνωση του πάρτι, αν είχε κατατεθεί σχετικό αίτημα και αν είχε χορηγηθεί άδεια για την εκδήλωση, καθώς και ποια στάση τήρησε η εταιρεία φύλαξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.