Με την βοήθεια γερανού το πατίνι μεθυσμένης οδηγού απομακρύνθηκε από την Τροχαία.

Εντατικούς ελέγχους για αλκοτέστ πραγματοποίησαν για ακόμη ένα βράδυ στο κέντρο της Αθήνας κλιμάκια της Τροχαίας.

Πιο συγκεκριμένα, χθες κατά τη διάρκεια τεσσάρων ωρών ελέγχθηκαν περίπου 2.500 οδηγοί.

Έντεκα άτομα εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ όπου τους βεβαιώθηκαν πρόστιμα και σε κάποιες περιπτώσεις τα οχήματα απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια γερανού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταξύ άλλων, ξεχώρισε η υπόθεση μίας γυναίκας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στην οδηγό επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ, ενώ το πατίνι απομακρύνθηκε με γερανό.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας αναμένεται να συνεχιστούν, ιδιαίτερα σε κεντρικά σημεία της πόλης, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών στον δρόμο και την προστασία τόσο των πεζών όσο και των οδηγών.