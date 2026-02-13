H 76h Berlinale άνοιξε αυλαία την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται με την απονομή της Χρυσής Άρκτου την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Η βραβευμένη με Booker, Ινδή συγγραφέας, Αρουντάτι Ρόι αποχώρησε από το Φεστιβάλ της Berlinale, μετά τις δηλώσεις του προέδρου της φετινής επιτροπής του φεστιβάλ κινηματογράφου, Βιμ Βέντερς ότι οι δημιουργοί ταινιών πρέπει να μείνουν μακριά από την πολιτική.

Το φεστιβάλ ξεκίνησε με κακούς οιωνούς την Πέμπτη, αφού η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού, με επικεφαλής τον Γερμανό σκηνοθέτη Βιμ Βέντερς, όταν ρωτήθηκε για τη σύγκρουση στη Γάζα απάντησε πως «οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο» αλλά «όχι με πολιτικό τρόπο».

Πρόσθεσε ότι οι δημιουργοί ταινιών «πρέπει να μείνουν μακριά από την πολιτική, επειδή αν κάνουμε ταινίες που είναι αφοσιωμένες στην πολιτική, μπαίνουμε στο πεδίο της. Αλλά είμαστε το αντίβαρο της πολιτικής, είμαστε το αντίθετο της πολιτικής. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά των ανθρώπων, όχι τη δουλειά των πολιτικών».

Σε δήλωσή της την Παρασκευή, ανακοινώνοντας την αποχώρησή της, η Ρόι, η οποία σχεδίαζε να παρακολουθήσει μια προβολή της πρόσφατα αποκατεστημένης ταινίας της του 1989, In ​​Which Annie Gives it Those Ones, χαρακτήρισε τα σχόλια «ασυνείδητα» και εξέφρασε την ανησυχία της ότι είχαν φτάσει «σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Η βραβευμένη με Booker Ινδή συγγραφέας δήλωσε πως: «Το να τους ακούς να λένε ότι η τέχνη δεν πρέπει να είναι πολιτική είναι συγκλονιστικό. Είναι ένας τρόπος να κλείσει μια συζήτηση για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ακόμη και όταν εκτυλίσσεται μπροστά μας σε πραγματικό χρόνο. Όταν καλλιτέχνες, συγγραφείς και κινηματογραφιστές θα έπρεπε να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να το σταματήσουν. Παρόλο που έχω ενοχληθεί βαθιά από τις θέσεις που έλαβε η γερμανική κυβέρνηση και διάφορα γερμανικά πολιτιστικά ιδρύματα για την Παλαιστίνη, πάντα λάμβανα πολιτική αλληλεγγύη όταν μιλούσα στο γερμανικό κοινό για τις απόψεις μου για τη γενοκτονία στη Γάζα».

Η κριτική επιτροπή ερωτήθηκε σχετικά με την υποστήριξη της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία χρηματοδοτεί μεγάλο μέρος του φεστιβάλ, στο Ισραήλ και χαρακτήρισε το ερώτημα «περίπλοκο» και «λίγο άδικο».

«Φυσικά, προσπαθούμε να μιλήσουμε με τους ανθρώπους - κάθε θεατή - για να τους κάνουμε να σκεφτούν, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την απόφασή τους να υποστηρίξουν το Ισραήλ ή την απόφαση να υποστηρίξουν την Παλαιστίνη», ανέφερε μέλος της επιτροπής. «Υπάρχουν πολλοί άλλοι πόλεμοι όπου διαπράττεται γενοκτονία και δεν μιλάμε γι' αυτό».

Η Ρόι, η οποία ήταν αυτή την εβδομάδα στη μακρά λίστα για το βραβείο Γυναικών για το πρώτο της αυτοβιογραφικό έργο, Mother Mary Comes to Me, τόνισε την πεποίθησή της ότι «αυτό που έχει συμβεί στη Γάζα, αυτό που συνεχίζει να συμβαίνει, είναι μια γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ».

Πρόσθεσε πως «Υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Γερμανίας, καθώς και από αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης, γεγονός που τις καθιστά συνένοχες στο έγκλημα. Αν οι μεγαλύτεροι κινηματογραφιστές και καλλιτέχνες της εποχής μας δεν μπορούν να σταθούν και να το πουν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ιστορία θα τους κρίνει. Είμαι σοκαρισμένη και αηδιασμένη».

