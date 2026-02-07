Το Συμβούλιο Ειρήνης, του οποίου προεδρεύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχει επί του παρόντος 27 μέλη.

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios που επικαλείται αμερικανό αξιωματούχο και διπλωμάτες από τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στον διεθνή οργανισμό που ίδρυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και μια διάσκεψη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Τι είναι το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, που αρχικά είχε παρουσιαστεί ως ένα μικρό σχήμα ηγετών για την εποπτεία της εκεχειρίας στη Γάζα, φαίνεται ότι αλλάζει μέγεθος και ρόλο.

Όπως περιγράφει το Associated Press, η ιδέα έχει μετατραπεί σε ένα πιο φιλόδοξο σχήμα, με προσκλήσεις προς δεκάδες χώρες και με υπαινιγμούς από τον ίδιο τον Τραμπ ότι το νέο όργανο θα μπορούσε να «μεσολαβεί» και σε άλλες διεθνείς κρίσεις, σχεδόν σαν μια άτυπη εκδοχή Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το καταστατικό του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν έχει δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα. Ωστόσο, προσχέδιο που περιήλθε στο AP δείχνει ότι ο βασικός έλεγχος συγκεντρώνεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Με βάση το κείμενο, ο πρόεδρος της επιτροπής, ρόλο που ο Τραμπ λέει ότι θα αναλάβει ο ίδιος, θα μπορεί να προσκαλεί κράτη-μέλη, να λύνει ισοψηφίες, να ορίζει πόσο συχνά θα συνεδριάζει το όργανο και να δημιουργεί ή να διαλύει υποεπιτροπές.

Το ίδιο προσχέδιο προβλέπει ότι η χρηματοδότηση θα καλύπτεται από συνεισφορές των κρατών-μελών, με θητεία τριών ετών. Υπάρχει όμως και ειδική πρόβλεψη: όποια χώρα καταβάλει πάνω από 1 δισ. δολάρια σε μετρητά μέσα στον πρώτο χρόνο, εξασφαλίζει μόνιμη έδρα. Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε ανώνυμα, ανέφερε ότι το κείμενο αλλάζει συνεχώς και δεν θεωρείται τελικό.