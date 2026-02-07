Τοπικές βροχές δεν θα λείψουν και από την Αττική την ερχόμενη εβδομάδα, ωστόσο θα είναι κατά κανόνα ασθενείς και παροδικές, χωρίς να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα. Στα δυτικά και σε νησιωτικές περιοχές του ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα ενδέχεται να εμφανίζονται συχνότερα.

Άνοιξη μέσα στον χειμώνα με θερμοκρασίες έως 22 βαθμούς το Σαββατοκύριακο φέρνει ο καιρός. Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, μετεωρολόγος του STAR, ο καιρός των επόμενων ημερών θα κινηθεί σε γενικά ήπια θερμοκρασιακά επίπεδα, με τον υδράργυρο να διατηρείται λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η ατμόσφαιρα θα παραμείνει αρκετά υγρή, με τις περισσότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται στα δυτικά τμήματα της χώρας και στο ανατολικό Αιγαίο.

Ο ίδιος περιγράφει τη συνολική εικόνα ως ένα μοτίβο μικρών μεταβολών και επαναλαμβανόμενων ασθενών βροχοπτώσεων, παραπέμποντας συμβολικά στον «καιρό της Μαρμότας», όπου οι ίδιες συνθήκες φαίνεται να επαναλαμβάνονται σχεδόν καθημερινά.

Έως 19 βαθμοί στην Αθήνα και ανοιξιάτικες συνθήκες

Ιδιαίτερα ευχάριστες αναμένονται οι θερμοκρασίες το προσεχές Σαββατοκύριακο, κυρίως στην Αθήνα, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας αίσθηση πρώιμης άνοιξης. Παρά τον γενικά ήπιο χαρακτήρα του καιρού, ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι απαιτείται προσοχή σε περιοχές όπου τα εδάφη παραμένουν κορεσμένα από προηγούμενες βροχές, καθώς ακόμη και παρατεταμένα ασθενή φαινόμενα μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, κυρίως στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο.

{https://x.com/KolydasT/status/2019717539127795774}

Ο υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει θερμότερες αέριες μάζες

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί ότι ο υποτροπικός αεροχείμαρρος έχει μετατοπιστεί βορειότερα, ευνοώντας τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας. Το φαινόμενο αυτό περιορίζει τις βροχές το Σαββατοκύριακο και εξασθενεί τους ανέμους.

Με τη βοήθεια και των καταβατικών ανέμων, η θερμοκρασία αναμένεται να βρεθεί 6 έως 8 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Χαρακτηριστικά, το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται μέγιστες τιμές 20 έως 22 βαθμών Κελσίου σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Αττική, η Θεσσαλία, η ανατολική Πελοπόννησος, η Βοιωτία, η Εύβοια και η Φθιώτιδα.

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid0C8AN7p6Xc6NKWPdEhQytBL8bmB5fUVJvFeVSZne1zbVQdJqCWbu9ERurZho3cqsfl}

Ο καιρός σήμερα

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένεται βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Πυκνότερες θα είναι οι νεφώσεις στα δυτικά όπου είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στη Δυτική Στερεά και στην Ήπειρο. Κατά τη διάρκεια τη νύχτας προς Κυριακή τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε τμήματα της Πελοποννήσου και της Κεντρικής Ελλάδας, ενώ θα βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Βόρεια Δωδεκάνησα. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.Αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 12-14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 16-18, στην Ήπειρο από 6 έως 17-18 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 4 έως 19-20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 17-20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 11 έως 17-19, στα νησιά του Αιγαίου από 11 έως 18-19 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και από το απόγευμα τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί και θα πνέουν με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16-17 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή 08-02-2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στα βόρεια και το πρωί στα κεντρικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.