Οι οδηγοί που συνελήφθησαν εντοπίστηκαν σε αλκοτέστ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Συνολικά 246 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς μετά από αλκοτέστ που διενήργησαν κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ από το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου ως το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου.

Έγιναν 23.010 έλεγχοι στην Αττική και οι Αρχές προχώρησαν σε 10 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι οδηγοί που συνελήφθησαν εντοπίστηκαν να έχουν καταναλώσει αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Στους ελέγχους σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=cZClammSzH0}