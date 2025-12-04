Οι επίσημες ανακοινώσεις για τα ΑΕΙ που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Η σφοδρή κακοκαιρία Byron που «προελαύνει» με μεγάλης έντασης και ραγδαιότητας φαινόμενα οδηγεί όχι μόνο σε κλείσιμο σχολείων την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, αλλά και σε αναστολή λειτουργίας Πανεπιστημίων σε αρκετές περιοχές.

Οι πρώτες ανακοινώσεις για αναστολή λειτουργίας ΑΕΙ της Αττικής είναι γεγονός. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών εξέδωσαν σχετικές ανακοινώσεις, ενημερώνοντας φοιτητές και προσωπικό ότι τα μαθήματα της Παρασκευής θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως ή θα αναβληθούν, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις αποφάσεις κάθε Ιδρύματος. Όπως τονίζεται ανά Πανεπιστήμιο πάρθηκε η απόφαση για αναστολή δια ζώσης μαθημάτων για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Εργαστήρια, κλινικές και πρακτικές ασκήσεις είτε μεταφέρονται σε άλλη ημερομηνία είτε θα εκτιμηθεί αν μπορούν να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

Η απόφαση για κλείσιμο Τμημάτων και Σχολών ελήφθη λόγω της έντασης των φαινομένων και με στόχο την ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού, καθώς η ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των Ιδρυμάτων και ενημερώσεις από τους διδάσκοντες.

Η ανακοίνωση του Οικονομικού Πανεπιστημίου (ΟΠΑ)

Το συγκρότημα του κεντρικού κτηρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα προγραμματισμένα μαθήματα των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών αναβάλλονται. Τα μαθήματα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γίνεται γνωστό ότι τόσο η διδασκαλία όσο και οι εξετάσεις (εμβόλιμη εξεταστική) των προπτυχιακών μαθημάτων της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025, δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση.

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες , το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό ( πλην επιστασίας και φυλάκων) που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Σχολής στην οδό Πειραιώς, να αποχωρήσουν άμεσα για λόγους ασφάλειας. Σας ενημερώνουμε , ότι -λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων- αύριο, Παρασκευή 5/12/2025 δεν θα διεξαχθούν μαθήματα και οι εγκαταστάσεις της οδού Πειραιώς θα παραμείνουν κλειστές. Οι διοικητικές υπηρεσίες της ΑΣΚΤ στην οδό Πατησίων θα λειτουργήσουν αύριο κανονικά.

ΕΚΠΑ: Αναστολή λειτουργίας όλων των Τμημάτων και των Σχολών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία όλων των Σχολών και Τμημάτων αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών που προκαλεί η κακοκαιρία Byron. Η απόφαση αφορά όλες τις δραστηριότητες που απαιτούν φυσική παρουσία, ενώ θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις από τα Τμήματα για τυχόν διαδικτυακές εκπαιδευτικές λειτουργίες ή αλλαγές στο πρόγραμμα. Το Πανεπιστήμιο καλεί φοιτητές και προσωπικό να παρακολουθούν τακτικά τις επίσημες ενημερώσεις.