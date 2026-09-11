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Το ποσό των 40 εκατ. ευρώ μοιράζει το Eurojackpot. Stiw 21:00 η κλήρωση.

Το ποσό των 40 εκατ. ευρώ μοιράζει απόψε το Eurojackpot. Η κλήρωση θα γίνει στις 21:00 και λίγο αργότερα θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς.

Υπενθυμίζεται ότι oι συμμετοχές για τις κληρώσεις τόσο της Τρίτης, όσο και της Παρασκευής, κλείνουν στις 19:00. Το σύστημα για νέες συμμετοχές και έναρξη πληρωμών ανοίγει στις 23:00.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται καθημερινά στα καταστήματα Allwyn ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Allwyn Store app για κινητά εντός των καταστημάτων Allwyn.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΑΠΔ), δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου αφορά τους μεγάλους νικητές, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σεβόμενη αυτό το δικαίωμα, δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των νικητών.

Ποια είναι η φορολογία κερδών στο Eurojackpot;

Η φορολογία εφαρμόζεται στο κέρδος ανά κλήρωση κάθε δελτίου, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα φόρου:

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κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο

κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

Ανεξάρτητα από το πλήθος των κληρώσεων που συμμετέχει ένα δελτίο, η φορολόγηση εφαρμόζεται στο κέρδος που προκύπτει από την κάθε κλήρωση ξεχωριστά, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για όλες τις συμμετοχές (κερδίζουσες ή μη) που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψε το κέρδος.

Μετά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος.