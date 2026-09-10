Η πρόγνωση του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Αλλάζει ο καιρός από το Σαββατοκύριακο με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι χρειάζεται προσοχή.

Ειδικότερα το Σάββατο, θα έχουμε στα ΒΔ βροχές όπως στα Ιωάννινα, στη Καστοριά και στην Φλώρινα. Όμως από το μεσημέρι και μετά από την Ήπειρο μέχρι και τη Μακεδονία θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες από το απόγευμα και μετά θα ενταθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, ενώ δεν αποκλείονται μπουρίνια. Έως τα ξημερώματα η αστάθεια θα φτάσει στις Σποράδες μέχρι και τα ανατολικά της Θεσσαλίας.

Την Κυριακή από την Θεσσαλία μέχρι και τα βόρεια της Αττικής υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε μπόρες και καταιγίδες. Πάντως ίσως το βράδυ της Κυριακής έχουμε νέα επιδείνωση στις Σποράδες και στην αν. Θεσσαλία.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα βελτιωθεί, αλλά ΝΔ της Ελλάδας προς την Τρίτη θα έχουμε νέα φαινόμενα στην Κρήτη.

Από τις 18 -19/9 θα έχουμε όπως φαίνεται νέα επιδείνωση

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Ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=X96ef1P1qH8}