Σχετικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Από τις απογευματινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση ηλιόλουστος και χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, ενώ τις πρωινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν περιορισμένης έκτασης νεφώσεις.

Οι άνεμοι

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν τοπικά έως και τα 6 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, διατηρώντας τον καιρό σε καλοκαιρινά επίπεδα για την εποχή.

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Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά.

Με λίγα λόγια, η Πέμπτη θα είναι μια ακόμη ζεστή και κατά βάση ηλιόλουστη ημέρα, με τις όποιες βροχές να περιορίζονται κυρίως στα δυτικά και ορεινά τμήματα της χώρας.