Αλλάζει ο καιρός από την Κυριακή. Το νέο βίντεο από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με λίγες τοπικές μπόρες στα δυτικά, βόρεια και τα ορεινά της χώρας θα κυλήσει ο καιρός τη Τετάρτης, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι οι περισσότερες περιοχές παραμένουν χωρίς βροχές.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στην Κάρπαθο και στην Κρήτη, με την ένταση των ανέμων να φτάνει τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 33 βαθμούς, στα νότια τους 26 και στα βόρεια από 24 έως και 28 βαθμούς.

Στα δυτικά ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 29 έως και 32 βαθμούς και στα ανατολικά νησιωτικά από 27 έως και 30 βαθμούς.

Την Πέμπτη σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα δεν θα έχουμε βροχές, ενώ λίγες νεφώσεις και τοπικά ασθενή φαινόμενα θα έχουμε στα δυτικά ορεινά.

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Την Παρασκευή δεν φαίνονται επίσης αξιόλογες βροχές, ενώ και το Σάββατο κάποια ασθενή φαινόμενα ίσως έχουμε στα δυτικά.

Από την Κυριακή όμως και κυρίως από 14 - 15/9 θα έχουμε περισσότερες βροχές από τα δυτικά και τα βόρεια της Ελλάδας.

Την Παρασκευή 18/9 φαίνεται πως ο καιρός θα αγριέψει και θα έχουμε οργανωμένη επιδείνωση με περισσότερα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Βροχές θα έχουμε και στην Αττική.

Για την τάση της θερμοκρασίας φαίνεται ότι από την Κυριακή 13/9 πέφτει αρκετά και θα διατηρηθεί στους 28 με 29 βαθμούς έως και 19/9.

Δείτε το βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=iItQzBqSTHQ}



