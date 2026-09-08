Ο καθηγητής Λαζαράτος προσφεύγει κατά της διαδικασίας επαναχορήγησης των αδειών και κυρίως της δυνατότητα αναδρομικής αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων.

Νέες αιτήσεις ακύρωσης κατά των νέων αδειών των ιδιωτικών πανεπιστημίων Keele και York κατέθεσε ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου του ΕΚΠΑ Πάνος Λαζαράτος, ο οποίος είχε προσφύγει και κατά των προηγούμενων αδειών. Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κάνει δεκτές τις αιτήσεις ακύρωσης για τα ΝΠΠΕ που συνδέονται με το Keele και το CITY College University of York, καθώς και για το Anatolia.

Οι νέες αιτήσεις στρέφονται κατά των νέων αδειών με την πλευρά του κ. Λαζαράτου να θέτει στο επίκεντρο σειρά ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία επαναχορήγησης των αδειών, τις γνωμοδοτήσεις της ΕΘΑΑΕ και κυρίως τη δυνατότητα αναδρομικής αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων.

Τι υποστηρίζεται στις νέες αιτήσεις

Βασικός λόγος ακύρωσης είναι ότι οι νέες άδειες αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 134 και 142 του ν. 5094/2024. Όπως υποστηρίζεται, αντί να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία ανάκλησης, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες, οι οποίες περιλαμβάνουν δυνατότητα αναδρομικής ανάκτησης πιστωτικών μονάδων από προγράμματα που δεν είχαν πιστοποιηθεί. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου του ΕΚΠΑ αντί να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία ανάκλησης, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες, οι οποίες περιλαμβάνουν δυνατότητα αναδρομικής ανάκτησης πιστωτικών μονάδων από προγράμματα που δεν είχαν πιστοποιηθεί.

Παράλληλα ο κ. Λαζαράτος τονίζει ότι οι άδειες βασίζονται σε ανεπίκαιρες και πλέον νομικά πλημμελείς σύμφωνες γνώμες της ΕΘΑΑΕ, οι οποίες εκδόθηκαν στις 8 Αυγούστου 2025. Όπως υποστηρίζεται, στο μεταξύ έχουν μεσολαβήσει νέα πραγματικά και νομικά δεδομένα, και ιδίως οι ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκε το πρότυπο στο οποίο στηρίχθηκαν τόσο η γνώμη της ΕΘΑΑΕ πριν από τη χορήγηση των αδειών όσο και η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων.

Η ανάρτηση του καθηγητή Λαζαράτου

Κατετέθη σήμερα αίτηση ακυρώσεως κατά των νέων αδειών 12123 και 12124 των ΝΠΠΕ Keele και York του Υφυπουργού Παιδείας. Οι βασικοί λόγοι ακυρώσεως έχουν ως ακολούθως:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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1. Οι άδειες αντιτίθενται στα άρθρα 134, 142 ν. 5094/2024, δεδομένου ότι, αντί να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο ανακλητική διαδικασία, επαναχορηγήθηκαν άδειες, με δυνατότητα αναδρομικής ανακτήσεως πιστωτικών μονάδων από μη πιστοποιημένα προγράμματα (!), ήτοι άδειες με κατ’ ουσίαν αναδρομική ενέργεια.

2. Οι άδειες βασίζονται σε ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΕΣ και παρανόμως πλέον ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ σύμφωνες γνώμες της ΕΘΑΑΕ από 08.08.2025, λόγω μεσολαβήσεως νέων πραγματικών και νομικών δεδομένων, και ιδίως των ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας , οι όποιες ακύρωσαν το ΠΡΟΤΥΠΟ που βασίζει τόσο την γνώμη της ΕΘΑΑΕ πριν την χορήγηση των αδειών όσο και την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

Το ΠΡΟΤΥΠΟ στο οποίο βασίσθηκαν οι ανεπίκαιρες, πλέον, γνώμες της ΕΘΑΑΕ, είναι το ακυρωμένο πρότυπο της ΕΘΑΑΕ 48136/2024, το οποίο ταυτίζεται με το πρότυπο της ΕΘΑΑΕ υπ’ αριθ. 47680/2024, το οποίο προσβάλλεται και αυτοτελώς.

Θεμελιώδες στοιχείο της αιτήσεως ακυρώσεως είναι ότι η ακυρωθείσα κανονιστική πράξη της ΕΘΑΑΕ 48136/2024, συνέχεται αρρηκτως με την κανονιστική πράξη 47680/2024, επι της οποίας βασίστηκε η ανεπίκαιρη πλέον γνώμη της ΕΘΑΑΕ.

4. Προβλέπεται, το πρώτον, στις άδειες, κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας, η δυνατότητα αναδρομικής ανακτήσεως πιστωτικών μονάδων από μη πιστοποιημένα προγράμματα, με διαδικασία διενεργούμενη ΜΟΝΟ μεταξύ μητρικού ιδρύματος και Παραρτήματος.

Τα σχετικά τμήματα των αδειών εξεδόθησαν με άκρα σπουδή ΠΡΙΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ . Αυτές οι αναδρομικές αναγνωρίσεις προσβάλλονται ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ. Αυτό το καινοφανές σύστημα: Α.Παραβιάζει την αρχή της νομιμότητας.

Β. Παρακάμπτει συνειδητά τον ρόλο της ΕΘΑΑΕ και κάθε εσωτερικής κρατικής εποπτείας, μεταβάλλοντας πλήρως την φιλοσοφία του ν. 5094/2024. Γ. Ως αναδρομικό καταστρατηγεί το ακυρωτικό αποτέλεσμα των αποφάσεων του ΣτΕ.

Αυτό το νέο σύστημα ονομάζεται ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ και αποτελεί για τα ελληνικά δεδομένα ένα εντυπωσιακό novum, η νομιμότητα του οποίου θα κριθεί αρμοδίως . Οι αιτήσεις αυτές θα τεθούν υπόψη των ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ και της ΠΕΑΚ ( Πανελλήνιας Ενώσεως Αναγνωρισμένων Κολλεγίων).

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