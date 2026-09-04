Η νέα υπουργική απόφαση προβλέπει ότι το Keele Greece θα διαθέτει τρεις σχολές, τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας και τη Νομική Σχολή.

Νέα άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για το University of Keele στην Ελλάδα χορηγήθηκε με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνέχιση της παρουσίας του βρετανικού πανεπιστημίου στην Αθήνα από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το παράρτημα θα λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με την επωνυμία «The University of Keele, Greece - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και εγκαταστάσεις στην Ιπποκράτους 33. Η νέα αδειοδότηση έρχεται μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Αύγουστο του 2026, με την οποία είχε ακυρωθεί η προηγούμενη υπουργική απόφαση του 2025. Στο ΦΕΚ καταγράφεται επίσης η νέα θετική γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ της 25ης Αυγούστου 2026, πριν από την έκδοση της νέας άδειας.

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Keele Greece, Δρ. Χριστίνα Παρασκευοπούλου, σε δηλώσεις της στον ΣΚΑΪ 100,3, υποστήριξε ότι η ακύρωση της προηγούμενης άδειας αφορούσε διαδικαστικά ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και όχι ουσιαστικές ελλείψεις στις εγκαταστάσεις ή στα προγράμματα σπουδών του ιδρύματος. Όπως ανέφερε, το ζήτημα αφορούσε, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία πιστοποίησης των εγκαταστάσεων από τον ΕΟΠΠΕΠ, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ για τα προγράμματα σπουδών. Η ίδια σημείωσε ότι το πανεπιστήμιο είχε ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και είχε καταθέσει τους απαιτούμενους φακέλους, ενώ πλέον, όπως τόνισε, η άδεια λειτουργίας έχει ανακτηθεί και το αναπτυξιακό σχέδιο συνεχίζεται.

Η κ. Παρασκευοπούλου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στις υποδομές του Keele Greece. Όπως είπε, το πανεπιστήμιο στεγάζεται σε πλήρως ανακαινισμένο κτήριο περίπου 5.000 τετραγωνικών μέτρων στην Ιπποκράτους, για το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, έχει πραγματοποιηθεί επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ. Ακόμη, περιέγραψε την αναστάτωση που προκάλεσε η ακύρωση της προηγούμενης άδειας σε φοιτητές, οικογένειες, εργαζομένους και ακαδημαϊκούς, αλλά και στο μητρικό βρετανικό πανεπιστήμιο. Όπως ανέφερε, η αβεβαιότητα δημιουργήθηκε λίγους μήνες πριν από την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, ενώ έθεσε και ζήτημα αξιοπιστίας της χώρας απέναντι στη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα όταν θεσμικές διαδικασίες ανατρέπονται εκ των υστέρων.

Η νέα υπουργική απόφαση προβλέπει ότι το Keele Greece θα διαθέτει τρεις σχολές, τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας και τη Νομική Σχολή, ενώ η έναρξη της διοικητικής και ακαδημαϊκής λειτουργίας των προγραμμάτων θα ακολουθήσει την πιστοποίησή τους από την ΕΘΑΑΕ. Η κ. Παρασκευοπούλου σημείωσε ακόμη ότι έχουν ήδη κατατεθεί προς πιστοποίηση δέκα νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, μεταξύ των οποίων και πρόγραμμα Ιατρικής. Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία δεύτερου campus στα βόρεια προάστια μέσα στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου που, σύμφωνα με την ίδια, ξεπερνά συνολικά τα 60 εκατ. ευρώ.

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«Παραμένουμε πιστοί στο όραμά μας, έχοντας στο πλευρό μας το μητρικό πανεπιστήμιο, για να προσφέρουμε στους νέους εκπαίδευση παγκόσμιου επιπέδου μέσα στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της διοίκησης για τη συνέχεια.