Τι αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την επαναχορήγηση των αδειών λειτουργίας των παραρτημάτων των βρετανικών πανεπιστημίων Keele και York ασκεί το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με τον βουλευτή Κιλκίς και υπεύθυνο του ΚΤΕ Παιδείας, Στέφανο Παραστατίδη, και τον γραμματέα του Τομέα Παιδείας, Σωκράτη Κάτσικα, να κάνουν λόγο για απαξίωση της θεσμικής και διοικητικής νομιμότητας.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι δύο εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ συνδέουν την επαναδειοδότηση των δύο ιδρυμάτων με τις δημόσιες δηλώσεις της υπουργού Παιδείας την περασμένη Τρίτη, όταν, όπως αναφέρουν, είχε προαναγγείλει ότι οι άδειες θα επανεκδίδονταν μέσα σε λίγες ημέρες.

Όπως υποστηρίζουν, λίγες ημέρες αργότερα, την Παρασκευή, το υπουργείο ανακοίνωσε την εκ νέου χορήγηση των αδειών, γεγονός που, κατά το ΠΑΣΟΚ, δημιουργεί ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο ακολουθήθηκε η διαδικασία.

Αναλυτικά:

«Την Τρίτη η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε δημόσια ότι το Keele και το York θα επανακτήσουν τις άδειές τους μέσα σε λίγες ημέρες. Ουσιαστικά έδωσε δημόσια παραγγελιά στις αρμόδιες επιτροπές να επανεκδώσουν εσπευσμένα τις ακυρωθείσες από το ανώτατο δικαστήριο άδειες.

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Την Παρασκευή το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι η παραγγελιά εξετελέσθη και οι άδειες χορηγήθηκαν εκ νέου.

Ο δημόσιος εμπαιγμός και η περιφρόνηση κάθε θεσμικής και διοικητικής νομιμότητας συνεχίζεται με τον ισχυρισμό του υπουργείου ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας «εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας».

Ως διοικητική διαδικασία προφανώς εννοούν την συμμόρφωση των επιτροπών στο δημόσιο «αποφασίζουμε και διατάσσουμε» της υπουργού.

Όμως, οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν αποτελούν μια ενοχλητική γραφειοκρατική εκκρεμότητα. Εντόπισαν συγκεκριμένες πλημμέλειες στη διαδικασία αδειοδότησης και πιστοποίησης. Η αυτονόητη απάντηση μιας συντεταγμένης Πολιτείας θα ήταν προσεκτική και πλήρης συμμόρφωση, ουσιαστικός επανέλεγχος και ανεπηρέαστη κρίση των αρμόδιων οργάνων.

Η Κυβέρνηση επέλεξε κάτι διαφορετικό: αγώνα ταχύτητας για να επανέλθουν, το συντομότερο δυνατόν, τα πράγματα εκεί ακριβώς όπου βρίσκονταν πριν από τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ.

Η συμμόρφωση στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης δεν είναι άσκηση ταχύτητας πώς θα τις παρακάμψουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Σε μια Δημοκρατία είναι θεμελιώδης υποχρέωση της εκτελεστικής εξουσίας.

Το δικαίωμα των φοιτητών να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς αναστάτωση, δεν αμφισβητείται. Αμφισβητείται όμως ο τρόπος με τον οποίο η Κυβέρνηση επιχειρεί να το διασφαλίσει: με προαποφασισμένα αποτελέσματα αντί για ουσιαστικό έλεγχο. Γιατί αν οι πλημμέλειες δεν θεραπευτούν στην πραγματικότητα, η επόμενη δικαστική προσφυγή δεν θα αργήσει — και τότε το κόστος για τους ίδιους τους φοιτητές θα είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Ζητάμε από την Υπουργό Παιδείας να δημοσιοποιήσει το πλήρες σκεπτικό και τα πρακτικά των αποφάσεων επαναδειοδότησης, ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι θεραπεύτηκαν οι πλημμέλειες που εντόπισε το Συμβούλιο της Επικρατείας».