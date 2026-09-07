Ο Μιχάλης Ρέππας ήταν ο πρώτος καλεσμένος της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου στην πρεμιέρα της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου ο Μιχάλης Ρέππας, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Ο γνωστός σεναριογράφος έκανε «ποδαρικό» στην ανανεωμένη ομάδα της εκπομπής και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μίλησε για την καριέρα του και τη συνεργασία του με τον Θανάση Παπαθανασίου, ενώ εξομολογήθηκε ότι απέχει από τα social media, αποκαλύπτοντας παράλληλα άγνωστες πτυχές της δουλειάς του.

«Οι ρόλοι εναλλάσσονται μεταξύ μας. Άλλες φορές θυμώνω εγώ πιο πολύ, άλλες φορές ο Θανάσης. Όλοι είμαστε πολύ αυστηροί και πάρα πολύ σκληροί», εξήγησε αρχικά ο Μιχάλης Ρέππας αναφερόμενος στον συνάδελφό του.

Όταν ρωτήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει τον κάθε ηθοποιό να υποδυθεί έναν από τους χαρακτήρες του σεναρίου του, ο Μιχάλης Ρέππας εξήγησε τον τρόπο σκέψης του φέρνοντας ένα παράδειγμα: «Άκουσε να σου πω, ακριβώς αυτό που έχεις κι εσύ όταν μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ. Πολύ σκληρά θα διαλέξεις είτε ότι είναι πιο οικονομικό, το καλύτερο ή συνδυασμό. Μπορεί να πάρεις αυτό που ναι, ό,τι νομίζεις εκείνη την ώρα ότι σε συμφέρει καλύτερα και ότι χρειάζεσαι περισσότερο. Δε λες ας πούμε ‘α τι ωραία! Ας πούμε δέκα μάρκες απορρυπαντικών πλυντηρίου. Όλοι κάνανε προσπάθεια. Σήμερα θα πάρω αυτή τη μάρκα, αύριο θα πάρω αυτή τη μάρκα’. Δεν πας έτσι. Άμα μια μάρκα σε βολέψει, εκεί θα πηγαίνεις συνέχεια. Έτσι δεν πας σοσιαλιστικά: ‘Πάρε κι εσύ, πάρε κι εσύ’… Όταν διαλέγεις ας πούμε από τον κατάλογο που έχει το Netflix ξέρω εγώ το Εrtflix όποιο θέλεις, έτσι δεν πας ότι όλοι προσπάθησαν. Θα δω κι αυτό, θα δω κι αυτό. Δε θα σου φτάσει η ζωή ολόκληρη».

«Πιθανότατα μου έχουν κρατήσει κακία. Και έχει εκδηλωθεί. Δεν μου είναι εύκολο, αλλά τι να κάνω; Πρώτα απ’ όλα θες να ‘σκίσουν’ όλοι οι ηθοποιοί… Αν για παράδειγμα είχες τον Ματ Ντέιμον και έπαιρνες αυτού του ύψους τους ηθοποιούς… Δεν μπορείς. Δύο – τρεις είναι οι πρωταγωνιστικοί».

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Μιχάλης Ρέππας: «Δεν έχω social media»

Όταν η συζήτηση στράφηκε προς τα social media και το αν αυτά επηρεάζουν τη δουλειά του και τον τρόπο επιλογής των ηθοποιών του ανέφερε: «Δεν έχω εγώ social media. Πού να τα δω. Αυτά νομίζω ότι είναι λίγο βλακείες. Αυτό που συμβαίνει στα social media, είναι ένα δείγμα του τί συμβαίνει στην κοινωνία, αλλά δεν είναι και απόλυτο. Πολλά πράγματα έχω δει να διαψεύδονται. Κάποια στιγμή κάτι είπα, δεν έχει σημασία, και μου είπαν ότι γράφτηκαν… Δεν είναι τόσο μεγάλο».

Παράλληλα, με αφορμή τη συζήτηση, ο Μιχάλης Ρέππας μίλησε για την κωμωδία και τον τρόπο που ο ίδιος με τον Θανάση Παπαθανασίου αντιμετωπίζουν τους περιορισμούς: «Ευτυχώς, ο Θανάσης και εγώ, δεν έχουμε τέτοια, λειτουργούμε ακόμη σαν boomers και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου όλο αυτό το πλέγμα των απαγορεύσεων… Γιατί μας ευλόγησε ο Θεός και κάναμε καριέρα μια άλλη στιγμή και τώρα επειδή είμαστε γέροι, μας ντρέπονται ακόμα κι αν θα ήθελαν σε κάποιο κανάλι να μας πουν κάτι, ντρέπονται τα άσπρα μας μαλλιά και δεν μας το λένε. Είναι τόσο απλό...».

«Θα σου πω ποια είναι η διαφορά. Ο Θανάσης και εγώ έχουμε μαλώσει για πράγματα που ο ένας έλεγε και ο άλλος διαφωνούσε, γιατί μπορεί να ‘έθιγε’ μία ομάδα. Εμένα δεν μ’ αρέσει να προσβάλω ούτε ομάδες, ούτε πρόσωπα», πρόσθεσε μεταξύ άλλων και κατέληξε:

«Η κωμωδία είναι η πατρίδα του αφελούς… Άμα είναι μη δείξω τις γυναίκες, μη δείξω τις ξανθιές, μη δείξω και τους άντρες. Τι θα πούμε; Πρέπει να απεικονίσουμε ανθρώπινα ελαττώματα».

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