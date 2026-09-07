Οι «Πυξ Λαξ» στον καναπέ του «Studio στις 3».

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Μπάμπης Στόκας το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Studio στις 3» του ΣΚΑΙ, όπου παραχώρησαν μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Οι δυο τους, γνωστοί και ως «Πυξ Λαξ», κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησαν για τις αναμνήσεις τους, τη φιλία και τα πρώτα τους βήματα στην ελληνική μουσική σκηνή, αναφέρθηκαν στο παρελθόν και αποκάλυψαν άγνωστα στοιχεία των προσωπικοτήτων τους.

Όπως μάλιστα αποκάλυψαν, το παρελθόν, ο κάθε ένας ξεχωριστά είχε επιλέξει να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα και την εστίαση, χωρίς αυτή η προσπάθεια να αποδώσει καρπούς.

Συγκεκριμένα, ο Φίλιππος Πλιάτσικα είχε ανοίξει πιτσαρία με τον αδερφό του, ενώ ο Μπάμπης Στόκας είχε δημιουργήσει το δικό του beach bar.

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Φίλιππος Πλιάτσικας – Μπάμπης Στόκας για την πορεία τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Οι δύο φίλοι και συνεργάτες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης θυμήθηκαν τα πρώτα τους βήματα στο τραγούδι και στην επιλογή να δημιουργήσουν το δικό τους συγκρότημα, τους «Πυξ Λαξ».

Σε αυτό το σημείο μάλιστα, ρωτήθηκαν σχετικά με τον τρόπο που οι γονείς τους στάθηκαν στο πλευρό τους, με τον Μπάμπη Στόκα να αναφέρει αρχικά: «Εμένα η μάνα μου δεν το πίστευε, είχε πει την κορυφαία ατάκα τότε. Της είχα πει ότι θα βγάλω δίσκο και μου είπε ‘πού στην εκκλησία;’. Δεν το πίστευε τότε, δεν της ερχόταν καν στο μυαλό. Η μαμά του Φίλιππα ήταν πολύ πιο ‘φευγάτο’ πλάσμα. Μας έκανε καφέδες, κάναμε πρόβες εκεί, μας κράταγε τις κιθάρες. Μιλάμε για σούπερ μάνατζερ».

«Ο πρώτος μάνατζερ ήταν η μάνα μου», πρόσθεσε ο Φίλιππος Πλιάτσικας και συνέχισε:

«Ο πατέρας μου πέθανε δύο μήνες αφότου βγάλαμε τον πρώτο μας δίσκο. Δηλαδή, βγάλαμε τον δίσκο Μάιο και πέθανε Ιούλιο. Πρόλαβε τον δίσκο, δεν πρόλαβε κάτι άλλο. Η μάνα μου ήρθε και αυτή λίγο αργούτσικα. Δεν είχαμε κόσμο στις συναυλίες… Νομίζω μετά το ’95 – ’96 που ξεκινήσαμε τους Λυκαβηττούς, εκεί πρέπει να ήρθαν πρώτη φορά».

Με αφορμή μάλιστα της συζήτηση οι δυο τους μίλησαν για τα συναισθήματα που τους κυριεύουν κάθε φορά που ανεβαίνουν στη σκηνή και βλέπουν τον κόσμο από κάτω:

«Χαίρεσαι πάρα πολύ», τόνισε αρχικά ο Μπάμπης Στόκας, με τον Φίλιππο Πλιάτσικα να αναφέρεται στο παρόν λέγοντας: «Ζούμε πάλι τη δεκαετία του ’90. Γράφουν συγκλονιστικά αυτές οι στιγμές. Κάθε φορά που γεμίζουμε ένα στάδιο, συγκλονίζομαι, αλήθεια! Συγκινούμε! Η τρίχα φτάνει στο ταβάνι. Και πριν βγεις και στην ίδια τη συναυλία. Παθαίνεις πλάκα. Βλέπεις πιτσιρικάδες που δεν είχαν γεννηθεί όταν γράφτηκαν τα τραγούδια και είναι σαν είναι στις συναυλίες του ’90. Σαν να έχει γίνει μία μεταφορά… Συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο».

Όταν, ρωτήθηκαν σχετικά με το πώς παρατηρούν ότι τα τραγούδια τους επηρεάζουν τη νέα γενιά, ο Μπάμπης Στόκας πήρες το λόγο: «Αυτό που κάνουμε εμείς και κάποιοι άλλοι άνθρωποι… Δεν παίζουν ρόλο μόνο τα πρώτα τραγούδια, τα δεύτερα και τα τρίτα είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω αυτά τα τραγούδια είναι αυτά που κρατάνε τα θεμέλια».

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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι δυο τους αποκάλυψαν ότι το τραγούδι «Με στέλνεις», ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των «Πυξ Λαξ», γράφτηκε εσκεμμένα προκειμένου να ακουστεί στο ραδιόφωνο και να γίνουν γνωστοί στο ευρύ κοινό.

Φίλιππος Πλιάτσικας: «Σκέφτηκα να τα παρατήσω, είχα ανοίξει πιτσαρία»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Μπάμπης Στόκας, αναφέρθηκαν στο παρελθόν, με τον δεύτερο να αποκαλύπτει ότι από πολύ νεαρή ηλικία είχαν «μεγάλα όνειρα» για το μέλλον τους.

Παράλληλα, εξήγησαν ότι κατά τη διάρκεια της πορείας τους, είχαν έρθει αντιμέτωποι με τη σκέψη να απομακρυνθούν από τη μουσική, ενώ κάθε ένας ξεχωριστά είχε επενδύσει σε διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

«Είχαμε μεγάλα όνειρα, ώστε αν χάσουμε πάνω στον αγώνα να μην τρέχει και τίποτα. Το ΟΑΚΑ δεν το πιστεύαμε με τίποτα», ανέφερε αρχικά ο Μπάμπης Στόκας.

Όταν ρωτήθηκαν για το αν και πόσες φορές ήταν έτοιμοι να τα παρατήσουν, ο Στόκας αποκάλυψε: «Εγώ πολλές. Γενικά. Στην αρχή δεν το είχα σκεφτεί, πάνω στην πενταετία όμως ναι».

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας με τη σειρά του ανέφερε: «Υπήρχαν δυσκολίες. Στην αρχή ναι και οι δύο… Εγώ, έτσι και αλλιώς είχα ανοίξει πιτσαρία. Δεν ήξερα να μαγειρεύω τίποτα. Με τον αδερφό μου την ανοίξαμε. Εμείς τη μαγειρεύαμε. Κράτησε 1 – 2 χρόνια, μετά αρχίσαμε και παίζαμε μουσική… Ήταν δική μου ιδέα, έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να ζούμε. Τα μεροκάματα ήταν πολύ χαμηλά τότε, και ακόμη πιο χαμηλά τώρα, να τα λέμε και αυτά…», εξήγησε και στη συνέχεια αποκάλυψε ορισμένες άγνωστες ιστορίες από την περίοδο εκείνη.

Τέλος, ο Μπάμπης Στόκας, μιλώντας για τον εαυτό του, αποκάλυψε: «Δεν κάνω για επιχειρηματικότητες εγώ. Το έχω κάνει 2 – 3 φορές, δεν είμαι… Είχα ανοίξει και εγώ πιτσαρία. Όχι την ίδια εποχή, στην καραντίνα. Στην Καλαμάτα ήταν. Δεν κάνω για τέτοια πράγματα. Είμαι πονόψυχος. Δεν κάνω, το έχω πάρει απόφαση. Εκείνη την περίοδο το δοκίμασα δύο φορές, άνοιξα και ένα beach bar».

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