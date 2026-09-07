Ο Γιάννης Στάνκογλου ήταν ο πρώτος καλεσμένος της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς».

Το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Στάνκογλου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» της ΕΡΤ κάνοντας «ποδαρικό» στον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη.

Ο ηθοποιός, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του αποκαλύπτοντας στοιχεία για την προσωπικότητά του αλλά και την καθημερινότητα που πλέον διατηρεί.

Παράλληλα, μίλησε για τα παιδιά του, αναφερόμενος εν συντομία στην πρώην σύζυγό του, τονίζοντας ότι υπάρχει συνεπιμέλεια στην ανατροφή τους δύο παιδιών.

Αρχικά, ο Γιάννης Στάνκογλου απαντώντας στις ερωτήσεις των δύο παρουσιαστών, μίλησε για ορισμένα στοιχεία του χαρακτήρα του, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Δεν ξέρω τί τύπος είμαι. Νομίζω ότι προσαρμόζομαι εύκολα στις καταστάσεις, μερικές φορές ίσως υπερβολικά… Είμαι προσαρμοστικός θα έλεγα αρκετά και όταν θα βάλω κάτι μες στο μυαλό μου θέλω θα να το κάνω. Βάζω στόχους… Τρέχω πολύ και μ’ αρέσει η δουλειά».

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, σημείωσε ορισμένες αλλαγές που εντοπίζει ο ίδιος στην προσωπικότητά του με την πάροδο του χρόνου. Όπως είπε, παλαιότερα αγαπούσε το ξενύχτι, ωστόσο τα τελευταία χρόνια οι συνήθειές του έχουν διαφοροποιηθεί:

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«Μου άρεσε πάρα πολύ το ξενύχτι, παλιά, εδώ και πέντε έξι χρόνια έχω ηρεμήσει. Καμία σχέση με το πως ήμουν, εδώ και πέντε έξι χρόνια. Δηλαδή αυτό που λες… του καναπέ. Θα κάτσω να δω μια ταινία, θα κάτσω να μαγειρέψω το φαγητό μου. Μαγειρεύω πάρα πολύ… Είναι το χόμπι μου, είναι ο διαλογισμός μου το μαγείρεμα… Μαγειρεύω και στα παιδιά μου. Τρεισήμισι μέρες την εβδομάδα που τα έχω εγώ, γιατί είμαστε με συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό, μπορεί την Κυριακή να μαγειρέψω για δύο μέρες…».

Ο Γιάννης Στάνκογλου μιλάει για τα παιδιά του

Σε άλλο σημείο, ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε για τα δύο του παιδιά. Όπως είπε, η κόρη του πλέον βρίσκεται στην εφηβεία, ενώ τον προβληματίζει η σχέση τους με τα social media:

«Η κόρη μου είναι 17 τώρα, τον τελευταίο χρόνο έχει Instagram και δεν είχε τη σχέση που έχει ο γιος μου με τα παιχνίδια και τον υπολογιστή. Ο γιος μου είναι πολύ κολλημένος με τα παιχνίδια. Παίζουν ο κάθε ένας από το σπίτι του και είναι λίγο… Αν δεν τον σταματήσεις… Πρέπει συνέχεια να κάνεις τον ‘κακό λύκο’. Να είσαι εκεί και να τους δίνεις συνέχεια και άλλα πράγματα, άλλα ερεθίσματα. Πηγαίνω τον γιο μου τρεις φορές την εβδομάδα μπάλα… Τουλάχιστον να βγαίνει…».

«Πλέον είμαστε πολύ μόνοι μας, ο καθένας βρίσκει τον εαυτό του μέσα από τα social media… Υπάρχει μία άμεση επικοινωνία με τα παιδιά. Η κόρη μου που είναι στην εφηβεία, έχω μία εξαιρετική σχέση μαζί της, τα λέμε όλα μεταξύ μας…», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Στάνκογλου.

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