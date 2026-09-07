Η ανάδειξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε προσωρινό ανάδοχο προέκυψε έπειτα από δύο ξεχωριστές διαγωνιστικές διαδικασίες, στις οποίες συμμετείχαν τρία σχήματα σε καθεμία.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος σε δύο μεγάλα έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στη Βόρεια Ελλάδα, συνολικής επένδυσης περίπου 560 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Τα έργα αφορούν την αναβάθμιση του οδικού άξονα ΕΟ2 και τον οδικό άξονα Δράμα - Αμφίπολη, με τον όμιλο να αναλαμβάνει τη μελέτη, την κατασκευή και τη χρηματοδότησή τους, μέσω συνδυασμού ιδίων και δανειακών κεφαλαίων. Παράλληλα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των υποδομών καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου.

Στην περίπτωση της ΕΟ2, το έργο προβλέπει την κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων συνολικού μήκους περίπου 25 χιλιομέτρων, μεταξύ των οποίων το τμήμα Μαυροβούνι - Έδεσσα και οι παρακάμψεις Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται επίσης η λειτουργία και συντήρηση του άξονα Γέφυρα Αξιού - Έδεσσα, συνολικού μήκους περίπου 52 χιλιομέτρων.

Το δεύτερο έργο αφορά τον οδικό άξονα Δράμα - Αμφίπολη και περιλαμβάνει την κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων συνολικού μήκους περίπου 43 χιλιομέτρων, καθώς και εννέα ανισόπεδων κόμβων. Η σύμβαση προβλέπει επίσης τη λειτουργία και συντήρηση του βασικού οδικού άξονα.

Η ανάδειξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε προσωρινό ανάδοχο προέκυψε έπειτα από δύο ξεχωριστές διαγωνιστικές διαδικασίες, στις οποίες συμμετείχαν τρία σχήματα σε καθεμία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, και στους δύο διαγωνισμούς η προσφορά της κρίθηκε ως η πλέον ανταγωνιστική και οικονομικά συμφέρουσα, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής και τα προβλεπόμενα κριτήρια ανάθεσης.

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Η κατασκευαστική περίοδος για καθένα από τα δύο έργα ορίζεται σε τρία χρόνια, ενώ η περίοδος λειτουργίας τους ανέρχεται σε 27 χρόνια. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τις οδικές υποδομές και τη συνδεσιμότητα στη Βόρεια Ελλάδα, βελτιώνοντας τις μετακινήσεις και τις συνδέσεις μεταξύ σημαντικών αστικών και περιφερειακών κέντρων.

Η διαδικασία, πάντως, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Μετά την ανάδειξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως προσωρινού αναδόχου θα ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα θεσμικά στάδια για την οριστικοποίηση των αναθέσεων, την ανακήρυξη του οριστικού αναδόχου και, στη συνέχεια, την υπογραφή των συμβάσεων Σύμπραξης.