Το πρώτο εξάμηνο του 2026, 300 παιδιά έχουν καταλήξει στο νοσοκομείο μετά την πτώση από πατίνι.

Άλλος ένας σοβαρός τραυματισμός παιδιού, έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, καταγράφηκε στην Τήνο, με συνέπεια ένα 14χρονο κορίτσι να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» διασωληνωμένο, στη ΜΕΘ.

Το ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (6/9), στην Τήνο. Το 14χρονο κορίτσι επέβαινε σε πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη και κάποια στιγμή έπεσε, χτυπώντας το κεφάλι της στο πεζοδρόμιο, με συνέπεια να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Live News του Mega. Το κορίτσι που οδηγούσε το πατίνι δεν τραυματίστηκε.

Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου διασωληνώθηκε και έγινε διακομιδή της στην Αθήνα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας το κορίτσι έφτασε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η ανήλικη νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, δήλωσε στο Mega ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Γιαννάκος: 300 παιδιά στα νοσοκομεία έπειτα από πτώση από πατίνι, το πρώτο εξάμηνο

Μόνο τις τελευταίες 15-20 ημέρες, τέσσερα παιδιά διασωληνώθηκαν έπειτα από πτώση από πατίνι, επεσήμανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ανάμεσά τους ήταν ο 15χρονος από την Κυψέλη, που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και άφησε την τελευταία του πνοή στις 2 Σεπτεμβρίου.

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026, 300 παιδιά διακόμιστηκαν στα νοσοκομεία, από τραυματισμούς μετά την πτώση από το πατίνι, από αυτά τα 150 στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής», επεσήμανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά: «Επιτέλους, να φύγουν αυτές οι σκοτώστρες από τον δρόμο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl95wzyct7bd?integrationId=40599y14juihe6ly}