Νέες διαστάσεις παίρνει η αγωγή κατά του Survivor που έχει καταθέση ο παίκτης.

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο Σταύρος Φλώρος, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για το σοβαρό ατύχημα που υπέστη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Survivor 2026 και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει το αριστερό του πόδι.

Ο 22χρονος, που αναδείχθηκε νικητής του ριάλιτι, κατέθεσε αγωγή σε βάρος εταιρειών που, σύμφωνα με το δικόγραφο, συνδέονται με την παραγωγή του προγράμματος. Η υπόθεση έχει κατατεθεί στο Περιφερειακό Δικαστήριο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ.

Στην αγωγή περιγράφονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ενώ διατυπώνονται σοβαρές καταγγελίες για τα μέτρα ασφαλείας αλλά και για την χρήση ναρκωτικών ουσιών προκειμένου οι παίκτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους μετά το ατύχημα.

Η μοιραία βουτιά στη Δομινικανή Δημοκρατία

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Μαΐου, στη θαλάσσια περιοχή του Μπαγιαΐμπε στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα της 13ης σεζόν του Survivor Greece.

Όπως περιγράφεται στην αγωγή, η ομάδα του Σταύρου Φλώρου είχε κερδίσει ένα ψαροντούφεκο σε δοκιμασία και ο ίδιος, μαζί με τον συμπαίκτη του Εμμανουήλ Μαλλιαρό, μπήκε στη θάλασσα προκειμένου να αναζητήσουν τροφή.

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Οι δύο άνδρες βρίσκονταν, σύμφωνα με το δικόγραφο, περίπου 91 μέτρα από την ακτή και είχαν μαζί τους έναν μικρό φουσκωτό σημαντήρα κατάδυσης.

Κάποια στιγμή, ο Εμμανουήλ Μαλλιαρός φέρεται να αντιλήφθηκε ένα τουριστικό σκάφος ή καταμαράν να κινείται προς την κατεύθυνση του Φλώρου. Όπως υποστηρίζει η πλευρά του 22χρονου, το σκάφος δεν άλλαξε πορεία ούτε ελάττωσε ταχύτητα.

Ο Φλώρος προσπάθησε να απομακρυνθεί, ωστόσο οι προπέλες του σκάφους τον χτύπησαν στα πόδια. Το αριστερό του πόδι ακρωτηριάστηκε, ενώ το δεξί υπέστη βαριές κακώσεις.

Σύμφωνα με την αγωγή, το ακρωτηριασμένο άκρο δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί στη θάλασσα.

Η διάσωση και η αεροδιακομιδή στο Μαϊάμι

Στο δικόγραφο αναφέρεται ότι το σκάφος αρχικά απομακρύνθηκε από το σημείο. Επέστρεψε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πλευράς του Φλώρου, όταν οι περίπου 20 τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό ζήτησαν από τον χειριστή να γυρίσει πίσω.

Ο τραυματισμένος παίκτης μεταφέρθηκε στο κατάστρωμα, όπου ένας από τους επιβάτες φέρεται να του τοποθέτησε αιμοστατικό επίδεσμο. Η συγκεκριμένη ενέργεια, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή, ήταν καθοριστική για να παραμείνει στη ζωή.

Η μεταφορά του σε τοπική κλινική φέρεται να χρειάστηκε περίπου μιάμιση ώρα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 22χρονος νοσηλεύτηκε για συνολικά 61 ημέρες σε νοσοκομείο του Μαϊάμι, υποβαλλόμενος σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις. Τελικά, οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού πάνω από το γόνατο.

Τι υποστηρίζει για τα μέτρα ασφαλείας

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αγωγή και στα μέτρα προστασίας των παικτών κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Η πλευρά του Σταύρου Φλώρου υποστηρίζει ότι το σημείο όπου πραγματοποιούνταν οι δραστηριότητες παρουσίαζε αυξημένη κίνηση τουριστικών σκαφών. Όπως αναφέρεται στο δικόγραφο, σκάφη πλησίαζαν συχνά την ακτή, επιτρέποντας στους επιβάτες τους να παρακολουθούν τους παίκτες.

Παρά τον συγκεκριμένο κίνδυνο, σύμφωνα πάντα με την αγωγή, δεν είχαν διατεθεί σκάφη ασφαλείας, παρατηρητές ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό που θα μπορούσε να αποτρέψει την προσέγγιση διερχόμενων σκαφών στην περιοχή όπου βρίσκονταν οι διαγωνιζόμενοι.

Η πλευρά του Φλώρου υποστηρίζει, ως εκ τούτου, ότι οι κίνδυνοι στην περιοχή ήταν γνωστοί ή θα έπρεπε να έχουν γίνει αντιληπτοί από την παραγωγή, καθώς τα γυρίσματα του Survivor Greece πραγματοποιούνταν εκεί από το 2018.

Η καταγγελία για χορήγηση κοκαΐνης

Ιδιαίτερα σοβαρός είναι και ένας ακόμη ισχυρισμός που περιλαμβάνεται στην αγωγή.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η πλευρά του 22χρονου, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, η παραγωγή φέρεται να χορήγησε κοκαΐνη σε παίκτες που παρέμεναν στο παιχνίδι, με σκοπό να μειωθεί η ένταση και να εκτονωθεί η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί.

Πρόκειται για ισχυρισμό που περιλαμβάνεται στο δικόγραφο και όχι για γεγονός που έχει κριθεί δικαστικά. Οι σχετικές καταγγελίες αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.