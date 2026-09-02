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Συναγερμός στη Θάλασσα του Μαρμαρά: Δέκα αγνοούμενοι μετά τη σύγκρουση εμπορικών πλοίων.

Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θάλασσα του Μαρμαρά, 18 μίλια νότια της Σιλιβρίας.

Σύμφωνα με το Κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης, στη σύγκρουση εμπλέκονται το φορτηγό πλοίο Alsu (εκτελούσε το δρομολόγιο Κοτζαέλι - Αλιάγα) και το Tugberk Imamoglu (έπλεε από το Ισκεντερούν προς το Καραντενίζ Ερέγλι).

Ενώ το Alsu δεν φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, οι αρχές έχουν χάσει κάθε επικοινωνία με το Tugberk Imamoglu και τα 10 μέλη του πληρώματός του.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Ακτοφυλακής, ναυτικές μονάδες και ελικόπτερο για τον εντοπισμό τους, ενώ το φορτίο του αγνοούμενου πλοίου παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο.

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