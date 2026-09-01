Προειδοποίηση αξιωματούχου του ΟΗΕ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Θιβέτ.

Σοβαρούς κινδύνους για τα επόμενα χρόνια από πλημμύρες που προκαλούνται από την κατάρρευση παγετώνων και την υπερχείλιση παγετωνικών λιμνών αντιμετωπίζει η περιοχή των Ιμαλαϊων, σύμφωνα με προειδοποίηση υψηλόβαθμης αξιωματούχου του ΟΗΕ, την ώρα που το Νεπάλ μετράει τις πληγές του.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά τις καταστροφικές και φονικές πλημμύρες που «χτύπησαν» με μανία το Νεπάλ και το Θιβέτ. Ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση στους 1.066 νεκρούς, ενώ οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 4.462. Παράλληλα, πυρετώδεις είναι οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό και απεγκλωβισμό τουλάχιστον 600 εργαζομένων σε υδροηλεκτρικά έργα, οι οποίοι καταπλακώθηκαν από τόνους λάσπης.

Οι πλημμύρες έχουν θέσει εκτός λειτουργίας υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να έχει χαθεί περίπου το 10% της παραγωγικής δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας του Νεπάλ. Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ολόκληρες περιοχές κατά μήκος των ποταμών, όπου κατοικούν τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι, ενδέχεται στο μέλλον να καταστούν ουσιαστικά μη κατοικήσιμες.

Η Κάνι Βιγκναράτζα, βοηθός γενική γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε στο Reuters ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να εξελιχθεί αρκετά γρήγορα ώστε να αποτρέψει τις απώλειες κατά μήκος των τεράστιων ποτάμιων συστημάτων που δέχονται τα νερά από την υπερχείλιση παγετωνικών λιμνών.

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«Η τεχνολογία δεν μπορεί να κινηθεί αρκετά γρήγορα για να αποτρέψει τις απώλειες σε αυτά τα τεράστια ποτάμια συστήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο ανέρχεται σε εκατομμύρια ανθρώπους, με βάση επικαιροποιημένα στοιχεία που συγκέντρωσαν το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και συνεργαζόμενοι οργανισμοί τον Ιούνιο.

Δεκάδες επικίνδυνες παγετωνικές λίμνες

Οι επιστήμονες είχαν εντοπίσει το 2020 συνολικά 47 δυνητικά επικίνδυνες παγετωνικές λίμνες στο Νεπάλ, την Κίνα και την Ινδία.

Ωστόσο, τα νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι ο πραγματικός αριθμός πιθανότατα είναι πλέον σημαντικά μεγαλύτερος.

Οι παγετωνικές λίμνες δημιουργούνται όταν το νερό από το λιώσιμο των πάγων συγκεντρώνεται πίσω από ένα φυσικό φράγμα. Όταν η πίεση αυξηθεί υπερβολικά, το φράγμα μπορεί να υποχωρήσει ή να υπερχειλίσει, προκαλώντας μια ξαφνική και καταστροφική πλημμύρα προς τις περιοχές που βρίσκονται κατάντη.

Πώς προκλήθηκε η καταστροφική πλημμύρα

Οι πρόσφατες πλημμύρες συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος παγετώνα κοντά στην κορυφή Λανγκτάνγκ Λιρούνγκ.

Η κατάρρευση προκάλεσε κατολίσθηση, η οποία με τη σειρά της δημιούργησε ένα ισχυρό κύμα νερού που κινήθηκε κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι παρόμοια φαινόμενα ενδέχεται να γίνουν συχνότερα και πιο καταστροφικά.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τον κίνδυνο

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ επισημαίνουν ότι και οι δύο βασικές απειλές, η κατάρρευση παγετώνων και οι ξαφνικές πλημμύρες από παγετωνικές λίμνες, αυξάνονται καθώς επιταχύνεται η κλιματική κρίση.

Η άνοδος της θερμοκρασίας οδηγεί σε ταχύτερο λιώσιμο των παγετώνων, ενώ παράλληλα αποσταθεροποιεί τα πετρώματα στις ορεινές περιοχές. Αυτό μπορεί να αυξήσει την πίεση στα φυσικά φράγματα που συγκρατούν τις παγετωνικές λίμνες.

Το αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός παραγόντων που μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνικές πλημμύρες μεγάλης κλίμακας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές, ενεργειακές υποδομές και ολόκληρες κοινότητες στην ευρύτερη περιοχή των Ιμαλαΐων.

Οι προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Εθνών ενισχύουν έτσι την ανησυχία για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μία από τις πιο ευάλωτες ορεινές περιοχές του πλανήτη, όπου εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τα ποτάμια και τους παγετώνες των Ιμαλαΐων.

Με πληροφορίες του Guardian, Reuters