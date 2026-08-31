Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στην Ιαπωνία και το μήνυμά της.

Ένα όνειρο ζωής εκπλήρωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, καθώς ταξίδεψε στην Ιαπωνία με την οικογένειά της, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις και ανακαλύπτοντας στοιχεία ενός διαφορετικού πολιτισμού.

Η παρουσιάστρια του Alpha, λίγο πριν από την τηλεοπτική της επιστροφή, επέλεξε να κάνει ένα διαφορετικό ταξίδι και μέσω ανάρτησής της στα social media μοιράστηκε μερικές από τις εμπειρίες και τις φωτογραφίες της.

Στο πλευρό της βρίσκονται τα παιδιά της και ο σύντροφός της, Θέμης Σοφός, με την ίδια, να σημειώνει ότι η επίσκεψη στην Ιαπωνία ήταν ένα «όνειρο ζωής».

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, αποτυπώνεται η χαρά της, ενώ στην σχετική λεζάντα μοιράζεται μερικές από τις σκέψεις της:

«Λίγο πριν αποχαιρετήσω τον Αύγουστο κι επιστρέψω στην καθημερινότητα και στα «κουτάκια» μου, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικές εικόνες από ένα ταξίδι που ήταν όνειρο ζωής.

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Για πρώτη φορά στην Ιαπωνία.

Ένα ταξίδι γεμάτο χρώματα, εικόνες που μαγνητίζουν το βλέμμα, διαφορετικές μυρωδιές και γεύσεις.

Ένα ταξίδι γεμάτο στιγμές που σε κάνουν να σταματάς για λίγο και να κοιτάς γύρω σου σαν παιδί έχοντας την αίσθηση ότι ανακαλύπτεις έναν κόσμο τελείως διαφορετικό από τον δικό σου.

Κάθε ταξίδι είναι ένα παράθυρο στον κόσμο και νιώθω ευγνώμων που αυτό το παράθυρο το άνοιξα με τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους. Την οικογένεια μου!».

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