Οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται από κατάρρευση διπλανών κτιρίων.

Τραγωδία σημειώθηκε στην βόρεια Ινδία το μεσημέρι της Δευτέρας (31/08), καθώς τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται οκτώ παιδιά, ηλικίας 4 έως 13 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα περισσότερα θύματα διέμεναν σε παρακείμενα κτίρια, τα οποία κατέρρευσαν μετά την έκρηξη στην περιοχή Καουσάμπι του κρατιδίου Ούταρ Πραντές.

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Τα αίτια της έκρηξης είναι υπό διερεύνηση. Το εν λόγω περιστατικό αποτελεί ακόμη ένα της μακράς λίστας των ατυχημάτων που συμβαίνει σε τέτοιου είδους εργοστάσια εξαιτίας κυρίως παραβιάσεων κανονισμών ασφαλείας.

Τον Μάρτιο, 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Μαχαράστρα, στο δυτικό τμήμα της Ινδίας.

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