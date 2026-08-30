Οι επιχειρήσεις αναζήτησης συνεχίζονται, με την αγωνία να κορυφώνεται για τους περισσότερους από 2.500 ανθρώπους των οποίων η τύχη παραμένει άγνωστη.

Σε προσωρινές ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των καταστροφικών πλημμυρών και κατολισθήσεων προχωρούν οι αρχές του Νεπάλ, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται και χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο νεότερος προσωρινός απολογισμός ανεβάζει τους νεκρούς στους 781, σύμφωνα με την εθνική αρχή αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 589 ξένοι υπήκοοι.

Οι συνέπειες της θεομηνίας επεκτείνονται και στο Θιβέτ, όπου κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 16 νεκρούς και 546 αγνοούμενους.

Δείγματα DNA πριν από κάθε ταφή

Οι αρχές του Νεπάλ ακολουθούν ειδική διαδικασία για τις σορούς που δεν έχουν αναγνωριστεί. Πριν από την προσωρινή ταφή, ιατρικές ομάδες λαμβάνουν δείγματα DNA, ενώ κάθε σορός καταγράφεται και σημαίνεται προσεκτικά.

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Με τον τρόπο αυτό, εφόσον προκύψει αργότερα ταυτοποίηση, οι συγγενείς θα μπορούν να ζητήσουν την εκταφή και να παραλάβουν τα λείψανα για τις προβλεπόμενες τελετές.

Η διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία στο Νεπάλ, καθώς η πλειονότητα του πληθυσμού είναι Ινδουιστές και παραδοσιακά οι νεκροί αποτεφρώνονται. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες ταφές αντιμετωπίζονται ως προσωρινή λύση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμρίτ Μπαχαντούρ Ράι τόνισε ότι εφαρμόζονται διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα, όπως εκείνα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

«Ιατρικές ομάδες πήραν δείγματα DNA από κάθε θύμα πριν από την ταφή», ανέφερε, εξηγώντας ότι έτσι θα είναι δυνατή η μελλοντική αναγνώριση των θυμάτων και η εκταφή τους.

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Ζητούν πάνω από 1.000 ψυκτικές μονάδες

Η διαχείριση του μεγάλου αριθμού των σορών αποτελεί πλέον μία ακόμη τεράστια πρόκληση για τη χώρα. Το Νεπάλ έχει απευθυνθεί σε άλλες χώρες ζητώντας ψυκτικές μονάδες αποθήκευσης και κιτ εξέτασης DNA.

Σύμφωνα με τον Ράι, οι ανάγκες ξεπερνούν τις 1.000 ψυκτικές μονάδες, ενώ οι πρώτες έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στη χώρα.

Ο ίδιος εξήγησε ότι πολλές από τις σορούς που έχουν ανασυρθεί βρίσκονται ήδη σε αποσύνθεση, γεγονός που κατέστησε αναγκαίες τις προσωρινές ταφές και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.