Η Νορβηγία βρίσκεται ήδη σε περίοδο πένθους, με επιμνημόσυνες τελετές να πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα στη μνήμη του εκλιπόντος μονάρχη.

Στις 9 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή τα Ανάκτορα στο Όσλο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η νεκρώσιμη ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 13:00 τοπική ώρα – 12:00 ώρα Ελλάδας.

Η Νορβηγία βρίσκεται ήδη σε περίοδο πένθους, με επιμνημόσυνες τελετές να πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα στη μνήμη του εκλιπόντος μονάρχη.

Η βασιλική οικογένεια έδωσε την Κυριακή το «παρών» σε λειτουργία στο Άσκερ. Στην επιμνημόσυνη δέηση παρέστη ο νέος βασιλιάς Χάακον Η΄ μαζί με τα δύο παιδιά του, την πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και τον πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους, καθώς και τη μητέρα του, βασίλισσα Σόνια.

Απούσα ήταν η σύζυγος του νέου μονάρχη, βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, για λόγους υγείας. Η 53χρονη υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση πνεύμονα το καλοκαίρι και εξακολουθεί να χρειάζεται ξεκούραση κατά την περίοδο της ανάρρωσής της. Τα Ανάκτορα διευκρίνισαν, πάντως, ότι αναμένεται να συμμετάσχει σε άλλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στη μνήμη του Χάραλντ.

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Ανάλογες τελετές πραγματοποιήθηκαν σε εκκλησίες σε ολόκληρη τη Νορβηγία, ενώ ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε παρέστη σε επιμνημόσυνη δέηση στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο.

Την ίδια ώρα, η χώρα περνά επισήμως στη νέα εποχή της μοναρχίας. Ο Χάακον Η΄, γιος και διάδοχος του Χάραλντ, αναμένεται την Τρίτη να ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους της Νορβηγίας ενώπιον του κοινοβουλίου.

Η ιστορική τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από τη νορβηγική τηλεόραση.