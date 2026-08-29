Πρόκειται για την πρώτη του ομιλία προς το έθνος μετά την άνοδό του στον θρόνο.

Με μια βαθιά προσωπική και συγκινητική αναφορά στον πατέρα του, Χάραλντ Ε΄, πραγματοποίησε ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον Η΄ την πρώτη του ομιλία προς το έθνος μετά την άνοδό του στον θρόνο.

«Σε ευχαριστώ που ήσουν τόσο καλός πατέρας», είπε εμφανώς φορτισμένος ο 53χρονος μονάρχης κατά το τηλεοπτικό του διάγγελμα από το βασιλικό παλάτι. Δίπλα του υπήρχε φωτογραφία του πατέρα του, δύο αναμμένα κεριά και λευκά τριαντάφυλλα.

Ο Χάραλντ πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών, έπειτα από νοσηλεία για μια σπάνια πάθηση του αίματος, ολοκληρώνοντας μια βασιλεία 35 ετών. Ιδιαίτερα δημοφιλής στους Νορβηγούς, είχε αποκτήσει τη φήμη του «βασιλιά του λαού», ενώ θεωρήθηκε μονάρχης που συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό της νορβηγικής μοναρχίας.

«Τώρα είναι η σειρά μου», δήλωσε ο Χάακον, αναγνωρίζοντας ότι τον περιμένει μια «μεγάλη αποστολή». Δεσμεύτηκε ότι ως βασιλιάς επιθυμεί να είναι «παρών και προσεκτικός», δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στην ενότητα της νορβηγικής κοινωνίας.

Μιλώντας για τον πατέρα του, ο νέος βασιλιάς δεν περιορίστηκε στη δημόσια εικόνα του. Τον περιέγραψε ως έναν καλό πατέρα για τον ίδιο και την αδελφή του, πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ, έναν «ζεστό και αστείο παππού» για τα έξι εγγόνια του και έναν «στοργικό και τρυφερό σύζυγο» για τη βασίλισσα Σόνια.

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Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ανέφερε ότι το Σάββατο θα συμπληρώνονταν 58 χρόνια γάμου των γονιών του. Ο Χάακον φάνηκε να συγκρατεί τα δάκρυά του, σημειώνοντας ότι ο πατέρας του κατάφερνε να κρατά ενωμένη την οικογένεια με μια «φυσική αυθεντία».

Ο νέος μονάρχης αναφέρθηκε επίσης στις εικόνες χιλιάδων πολιτών που συγκεντρώθηκαν έξω από το βασιλικό παλάτι στο Όσλο, αφήνοντας λουλούδια, κεριά και μηνύματα στη μνήμη του Χάραλντ.

«Πενθούμε, αλλά ταυτόχρονα μας προσφέρει παρηγοριά και δύναμη το γεγονός ότι τόσοι πολλοί πενθούν μαζί μας», ανέφερε.

Η Νορβηγία έχει κηρύξει περίοδο εθνικού πένθους, ενώ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η ημερομηνία της κηδείας. Την Τρίτη ο Χάακον πρόκειται να ορκιστεί ενώπιον του κοινοβουλίου και αργότερα θα συμμετάσχει μαζί με τη σύζυγό του, βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, σε ειδική τελετή καθαγιασμού.

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Το δύσκολο έργο του νέου βασιλιά

Ο Χάακον αναλαμβάνει, πάντως, σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια. Προβλήματα υγείας και διαδοχικά σκάνδαλα έχουν δοκιμάσει σοβαρά την εικόνα της μοναρχίας.

Η Μέτε-Μάριτ βρέθηκε στο επίκεντρο επικρίσεων για την αποκάλυψη της παλαιότερης σχέσης της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, για την οποία ζήτησε δημόσια συγγνώμη. Παράλληλα, υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση πνεύμονα λόγω πνευμονικής ίνωσης. Ο γιος της από προηγούμενη σχέση, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, καταδικάστηκε τον Ιούνιο για βιασμό και άλλα αδικήματα σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης και έχει ασκήσει έφεση.

Χωρίς να αναφερθεί άμεσα στα σκάνδαλα, ο Χάακον έστειλε ένα σαφές μήνυμα: «Η οικογένειά μας έχει βιώσει πόσο σημαντικό είναι να παραμένουμε ενωμένοι ακόμη και στις δύσκολες στιγμές».

Η πρόκληση είναι μεγάλη και για έναν ακόμη λόγο. Δημοσκόπηση της Aftenposten έδειξε ότι η υποστήριξη προς τη μοναρχία υποχώρησε από το 72% το 2024 στο 54% φέτος. Ο Χάακον Η΄ καλείται πλέον όχι μόνο να διαδεχθεί έναν εξαιρετικά δημοφιλή πατέρα, αλλά και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη σε έναν θεσμό που περνά μία από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του.

Πηγή BBC