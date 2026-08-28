Είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Απεβίωσε ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών, όπως αναφέρει ανακοίνωση των Ανακτόρων.

Πρόκειται για τον μακροβιότερο βασιλιά στην Ευρώπη μετά την βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ της Βρετανίας, καθώς ο Χάραλντ είχε αναλάβει τα καθήκοντα του μονάρχη στις 17 Ιανουαρίου 1991, μετά τον θάνατο του πατέρα του, βασιλιά Olav V, συμπληρώνοντας 35 χρόνια στον θρόνο.

Τέσσερις ημέρες αργότερα ορκίστηκε ενώπιον του Storting ότι θα τηρεί το Σύνταγμα, ενώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκε η τελετή καθαγιασμού του στον καθεδρικό ναό Nidaros του Trondheim.

Τις τελευταίες ημέρες, μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων ο γιος του και πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, ο οποίος είναι αντιβασιλέας κατά την απουσία του, βρέθηκαν στο προσκέφαλό του στο νοσοκομείο.