Στάσιμα νερά, έντονη δυσοσμία και μεγάλος αριθμός νεκρών ψαριών έχουν προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό στην κοίτη και στις εκβολές του Ιλισσού.

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες ο Ιλισσός, στο ύψος της παλιάς Λεωφόρου Ποσειδώνος, ανάμεσα στην Καλλιθέα και το Μοσχάτο.

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την παράδοση της νέας οδικής γέφυρας στην κυκλοφορία, η εικόνα κάτω και γύρω από το σημείο είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη ενός νέου έργου.

Στάσιμα νερά, έντονη δυσοσμία και μεγάλος αριθμός νεκρών ψαριών έχουν προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό για την κατάσταση που επικρατεί στην κοίτη και στις εκβολές του Ιλισσού.

Η νέα γέφυρα της Λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου, στην παλιά παραλιακή, παραδόθηκε στην κυκλοφορία στις 10 Αυγούστου 2026, έπειτα από περίπου έναν χρόνο ταλαιπωρίας για τους κατοίκους και τους οδηγούς της περιοχής. Η ανακατασκευή της αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου έργου αντιπλημμυρικής προστασίας του Ιλισσού, το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στην κοίτη και ανακατασκευές γεφυρών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νεκρά ψάρια και δυσοσμία

Ωστόσο, στις 26 και 27 Αυγούστου καταγράφηκε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη κατάσταση στην περιοχή των εκβολών.

Σύμφωνα με το βίντεο Michael Miller, στην επιφάνεια αλλά και μέσα στη λάσπη εντοπίστηκαν πολλά νεκρά ψάρια, ενώ σε διάφορα σημεία τα νερά φαίνονται στάσιμα και σκουρόχρωμα. Παράλληλα, υπάρχουν συσσωρευμένα απορρίμματα, πλαστικά και υλικά από τις εργασίες, ενώ δημοσιεύματα κάνουν λόγο ακόμη και για εμφανή ίχνη πετρελαιοειδών ή λιπαντικών.

Η μυρωδιά είναι αισθητή σε μεγάλο μέρος της κοίτης και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την ποιότητα του νερού αλλά και για το τι ακριβώς έχει συμβεί τους τελευταίους μήνες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών υπήρχαν για μεγάλο χρονικό διάστημα σημεία με περιορισμένη κυκλοφορία νερού. Η ίδια η κοίτη του Ιλισσού αποτέλεσε εργοτάξιο για μήνες, στο πλαίσιο των έργων εκβάθυνσης, καθαρισμού και ανακατασκευής των γεφυρών.

Όταν ένα υδάτινο περιβάλλον παρουσιάζει παρατεταμένη στασιμότητα, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες και σε υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να μειωθεί σημαντικά το διαθέσιμο οξυγόνο στο νερό. Αυτό αποτελεί έναν από τους πιθανούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε θανάτους ψαριών.

Πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση

Για να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη χρειάζονται επίσημες μετρήσεις και αναλύσεις του νερού, ώστε να ελεγχθούν μεταξύ άλλων τα επίπεδα οξυγόνου, πιθανές χημικές ουσίες ή άλλοι ρύποι.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο ερώτημα. Πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση σε ένα σημείο όπου μόλις ολοκληρώθηκε ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο;

Ο Ιλισσός μπορεί σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της Αθήνας να είναι ένας ποταμός κρυμμένος κάτω από δρόμους και λεωφόρους, όμως στο τελευταίο του τμήμα εξακολουθεί να αποτελεί ένα πραγματικό υδάτινο οικοσύστημα πριν καταλήξει στον Φαληρικό Όρμο.

Ένα οικοσύστημα που φιλοξενεί ψάρια, πτηνά και άλλους οργανισμούς και το οποίο βρίσκεται ταυτόχρονα μέσα σε έναν από τους πιο πυκνοκατοικημένους αστικούς ιστούς της χώρας.

Γι' αυτό και η σημερινή εικόνα δεν αφορά μόνο την αισθητική της περιοχής.

Αφορά την κατάσταση του ίδιου του ποταμού και την περιβαλλοντική προστασία μιας περιοχής που βρίσκεται κυριολεκτικά δίπλα στις κατοικίες της Καλλιθέας και του Μοσχάτου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να εξετάσουν άμεσα τι προκάλεσε τον μαζικό θάνατο των ψαριών, εάν υπάρχει κάποια μορφή ρύπανσης και για ποιο λόγο τα νερά παρέμειναν στάσιμα για τόσο μεγάλο διάστημα.

Απαραίτητος καθαρισμός

Παράλληλα, είναι απαραίτητος ο καθαρισμός της περιοχής και η απομάκρυνση των νεκρών ψαριών και των απορριμμάτων, καθώς όσο παραμένουν στο σημείο η αποσύνθεσή τους επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τη δυσοσμία και την κατάσταση του νερού.

Η νέα γέφυρα του Ιλισσού αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό έργο για την περιοχή και έδωσε τέλος σε μήνες κυκλοφοριακής ταλαιπωρίας.

Το έργο όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά ολοκληρωμένο εάν λίγα μέτρα κάτω από αυτό παραμένει μια τέτοια περιβαλλοντική εικόνα.

Το επόμενο διάστημα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε εάν θα υπάρξουν επίσημες απαντήσεις για τα αίτια του φαινομένου και κυρίως ποιες ενέργειες θα γίνουν για να αποκατασταθεί η περιοχή.

{https://www.youtube.com/watch?v=PQW9Gd8dREw}