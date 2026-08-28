Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχει ξεκινήσει και ο οικογενειακός προϋπολογισμός τίθεται εκ νέου υπό δοκιμασία.

Στην τελική ευθεία για το άνοιγμα των σχολείων, οι γονείς έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα αγοράς για τα απαραίτητα σχολικά είδη.

Αν και οι τιμές στα βασικά προϊόντα διατηρούνται στα περσινά επίπεδα, το τελικό κόστος επηρεάζεται σημαντικά από τις εξατομικευμένες ανάγκες και τις επιλογές κάθε μαθητή.

Σύμφωνα με έρευνα αγοράς του Ertnews Radio, ο βασικός εξοπλισμός κυμαίνεται μεταξύ 100 και 120 ευρώ ανά παιδί, ποσό στο οποίο δεν περιλαμβάνονται η σχολική τσάντα, το παγούρι και το τσαντάκι φαγητού.

Ενδεικτικό κόστος βασικών ειδών:

Σχολική τσάντα: 15€ έως 100€

Μπλε τετράδιο (50 φύλλων): Από 0,49€

Τετράδιο Μαθηματικών: 1,59€ έως 2,50€

Τετράδιο Έκθεσης: 0,80€ έως 2,00€

Τετράδιο σπιράλ (2 θεμάτων): Από 1,00€ έως 8,00€

Μπλοκ ακουαρέλας: 2,25€ έως 15,00€ (μέση τιμή: 3,50€)

Σετ μαρκαδόρων / πινέλων (12 τμχ): Από 2,50€ έως 10,00€.

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