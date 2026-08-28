Η απομάκρυνση των χιλιάδων κερμάτων αποτελεί μια υπενθύμιση για το πόσο εύκολα μια φαινομενικά ασήμαντη πράξη μπορεί να αποκτήσει σημαντικές διαστάσεις.

Μια συνήθεια που για χρόνια έμοιαζε με γούρι εξελίχθηκε σε σοβαρό πρόβλημα για ένα από τα πιο εμβληματικά φυσικά τοπία της Βόρειας Ιρλανδίας.

Στο Giant’s Causeway, το εντυπωσιακό τοπίο με τους χιλιάδες βασαλτικούς σχηματισμούς (γεωλογικές δομές που δημιουργούνται από την ταχεία ψύξη και συρρίκνωση της βασαλτικής λάβας), επισκέπτες συνήθιζαν να σφηνώνουν κέρματα στις σχισμές των βράχων, αφήνοντάς τα ως σύμβολο τύχης ή ως αναμνηστική χειρονομία.

Η πρακτική αυτή όμως, είχε συνέπειες που έγιναν ολοένα και πιο εμφανείς. Σύμφωνα με το BBC, οι εργασίες συντήρησης στον χώρο οδήγησαν στην απομάκρυνση περισσότερων από 20 κιλών νομισμάτων, δηλαδή περίπου 10.000 κέρματα.

Τα κέρματα προκαλούσαν φθορά στους βράχους

Το ζήτημα δεν ήταν μόνο αισθητικό. Τα νομίσματα που παρέμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις σχισμές των πετρωμάτων μπορούσαν να διαβρωθούν, αφήνοντας λεκέδες στον βασάλτη.

Παράλληλα, όταν το μέταλλο οξειδωνόταν και διαστελλόταν, υπήρχε κίνδυνος να ασκήσει πίεση στα τοιχώματα των φυσικών σχισμών, επηρεάζοντας τους βράχους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανησυχία των ειδικών εντάθηκε μετά από σχετική έκθεση της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας, η οποία συνέστησε την απομάκρυνση των νομισμάτων, καθώς μπορούσαν να προκαλέσουν τόσο φυσικές όσο και χημικές επιπτώσεις στο πέτρωμα.

«Τα νομίσματα προκαλούσαν σημαντική ζημιά», ανέφερε ο Δρ Κλιφ Χένρι, υπεύθυνος για τη διαχείριση του χώρου.

Σε ορισμένα σημεία, μάλιστα, οι επισκέπτες δεν περιορίζονταν στο να τοποθετήσουν απλώς τα κέρματα στις σχισμές. Κάποιοι τα πίεζαν βαθύτερα χρησιμοποιώντας άλλες πέτρες, γεγονός που έκανε ακόμη δυσκολότερη την αφαίρεσή τους.

Ένα κέρμα μπορούσε να χρειαστεί πάνω από 20 λεπτά για να αφαιρεθεί

Η επιχείρηση απομάκρυνσης ξεκίνησε τον Μάιο του περασμένου έτους και αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική.

Για την εργασία επιστρατεύτηκε ο ειδικός λιθοξόος Nathan Morrow, ο οποίος χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει διαφορετικές τεχνικές, ανάλογα με το σημείο όπου βρισκόταν κάθε νόμισμα.

Όσα βρίσκονταν κοντά στην επιφάνεια μπορούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις να αφαιρεθούν με πένσα. Άλλα, όμως, είχαν εισχωρήσει βαθιά σε πολύ στενές σχισμές και απαιτούσαν ειδικά εργαλεία προκειμένου να χαλαρώσουν χωρίς να προκληθεί ζημιά στον βράχο.

Μάλιστα, για ορισμένα από τα πιο επίμονα κέρματα χρειάστηκαν περισσότερα από 20 λεπτά προσεκτικής εργασίας. Η διαδικασία απαιτούσε υπομονή, καθώς ο στόχος δεν ήταν απλώς να βγει το νόμισμα, αλλά να γίνει αυτό χωρίς να καταστραφεί ο φυσικός σχηματισμός γύρω του.

Το αποτέλεσμα της επιχείρησης αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Περισσότερα από 20 κιλά κερμάτων απομακρύνθηκαν συνολικά από τους βράχους.

Ένα φυσικό θαύμα ηλικίας εκατομμυρίων ετών

Το Giant’s Causeway αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεωλογικά αξιοθέατα της περιοχής και φιλοξενεί περίπου 40.000 βασαλτικές κολώνες.

Οι χαρακτηριστικοί γεωμετρικοί σχηματισμοί δημιουργήθηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια, όταν ηφαιστειακή λάβα ανέβηκε μέσα από ρωγμές του γήινου φλοιού και στη συνέχεια ψύχθηκε. Καθώς το πέτρωμα συστελλόταν, σχηματίστηκαν οι χαρακτηριστικές κολώνες που σήμερα μοιάζουν σχεδόν απόλυτα γεωμετρικές.

Η μοναδική εικόνα του τοπίου έχει, φυσικά, τροφοδοτήσει και την παράδοση. Σύμφωνα με τον ιρλανδικό θρύλο, το Giant’s Causeway δημιουργήθηκε από τον μυθικό γίγαντα Finn McCool, ή Fionn mac Cumhaill, ο οποίος φέρεται να κατασκεύασε μια διαδρομή προς τη Σκωτία για να αντιμετωπίσει έναν άλλο γίγαντα.